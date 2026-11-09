Уведомление на телефоне о доставке посылки в Укрпочту. Фото: коллаж Новини.LIVE

Текстовое сообщение от Укрпочты без указания отправителя может содержать повестку. Но юристы предупреждают, что игнорировать такие письма опасно. Их хранят на почте всего три дня, поэтому отказ от получения юридически приравнивается к полноценной вручке документа и может иметь серьезные последствия.

Об этом сообщил юрист Владислав Дерий, передает Новини.LIVE.

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Что скрывается за анонимными СМС от Укрпочты

Украинцы часто получают уведомления от Укрпочты с призывом забрать отправление вне очереди. При этом имя отправителя в отслеживании не отображается. Само по себе такое СМС не имеет силы повестки, но внутри заказного письма действительно может лежать вызов в ТЦК.

Юрист Владислав Дерий объясняет, что сокрытие отправителя является стандартной практикой при рассылке государственных документов.

В таких конвертах обычно отправляют:

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судебные постановления и решения;

административные полицейские штрафы;

уведомления от налоговой службы;

официальные повестки в военкоматы.

Также правовед пояснил, что пометка о выдаче "вне очереди" — это просто внутренняя услуга почты, которая помогает оптимизировать выдачу определенных категорий писем.

В то же время, согласно постановлению Кабмина № 560, военкоматы обязаны отправлять документы письмами с описью вложения и ставить на конвертах четкую пометку "Повестка ТЦК".

Новые сроки хранения повестки на почте и последствия игнорирования

Раньше мужчины пытались просто не забирать письма, чтобы избежать встречи с военкомами. Теперь эта стратегия не работает. Правительство приняло постановление № 1147 от 8 октября 2024 года, которым жестко сократило сроки (документ вносит изменения в почтовые правила № 270).

Отныне для писем от военкоматов действуют новые правила:

конверт с отметкой хранится в отделении всего 3 рабочих дня;

если адресат не явился или отказался расписаться, почтальон делает отметку;

после этого письмо сразу возвращают отправителю.

Как только документ возвращается в ТЦК, он считается официально врученным. Этот механизм четко прописан в пункте 41 постановления № 560. Имея на руках такой отказ, военкомат получает полное право объявить гражданина в розыск.

Юрист категорически не рекомендует игнорировать уведомления на телефоне. Лучший вариант — прийти на почту с паспортом и попросить оператора показать конверт ещё до того, как вы распишетесь за его получение. На самом конверте всегда стоят штампы и указан реальный отправитель.

Почему государственную корреспонденцию лучше забирать:

если это штраф или решение суда, вы не пропустите сроки для обжалования;

если это повестка, отказ ничего не изменит — закон все равно признает ее врученной;

забрав повестку лично, вы хотя бы точно будете знать дату и время, на которые назначен визит в ТЦК.

Как действовать тем, кто находится в процессе оформления отсрочки и получил письмо с повесткой на Укрпочту

Совершенно иная ситуация у тех военнообязанных, которые именно сейчас переоформляют отсрочку и ждут официального ответа. Пока комиссия военкомата не примет решение по заявлению, человека не могут мобилизовать или отправить на прохождение ВЛК.

"Если дата явки наступит раньше, чем придет ответ по отсрочке, то вы можете отложить поход в ТЦК, если у вас будут уважительные причины для неявки, либо возьмите с собой ОПИС ЦНАП, подтверждающее факт подачи вами заявления на переоформление отсрочки. Ссылаясь на п. 60 и п. 63 Постановления № 560, это станет вашим законным основанием отказаться от любых мобилизационных распоряжений до момента принятия официального решения комиссией. Звонок на почту для выяснения отправителя является гораздо более безопасным вариантом, чем игнорирование СМС-сообщения, поскольку законодательство полностью возложило ответственность за неполучение официальной корреспонденции на гражданина", — пояснил юрист.

Новини.LIVE сообщали, что в Украине существует три четких основания, при которых повестка, отправленная по почте, считается официально врученной. Документ приобретает юридическую силу не только после личной подписи получателя, но и в случае письменного отказа принять письмо или если почтальон зафиксировал отсутствие адресата по месту регистрации.

В то же время почтовые операторы и военкоматы нередко нарушают установленную процедуру доставки. В частности, бывают случаи, когда почтовые отделения досрочно оформляют возврат писем, лишая человека предусмотренного законом срока на их получение. Если же ТЦК направляет повестки по устаревшим адресам или почта возвращает корреспонденцию с нарушением сроков, объявление военнообязанного в розыск является противоправным.