Сповіщення на телефоні про доставлення посилки на Укрпошту. Фото: колаж Новини.LIVE

Текстове повідомлення від Укрпошти без вказаного відправника може містити повістку. Але юристи попереджають, що ігнорувати такі листи небезпечно. Їх зберігають на пошті лише три дні, тому відмова від отримання юридично прирівнюється до повноцінного вручення документа і може мати серйозні наслідки.

Про це повідомив юрист Владислав Дерій, передає Новини.LIVE.

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Що ховається за анонімними СМС від Укрпошти

Українці часто отримують сповіщення від "Укрпошти" із закликом забрати відправлення поза чергою. При цьому ім'я відправника у трекінгу не відображається. Саме по собі таке СМС не має сили повістки, але всередині рекомендованого листа справді може лежати виклик до ТЦК.

Юрист Владислав Дерій пояснює, що приховування відправника є стандартною практикою для розсилки державних документів.

У таких конвертах зазвичай надсилають:

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судові ухвали та рішення;

адміністративні поліцейські штрафи;

повідомлення від податкової служби;

офіційні виклики до військкоматів.

Також законознавець пояснив, що примітка про видачу "поза чергою" — це просто внутрішній сервіс пошти, який допомагає оптимізувати видачу певних категорій листів.

Водночас , згідно з постановою Кабміну № 560, військкомати зобов'язані відправляти документи листами з описом вкладення та ставити на конвертах чітку позначку "Повістка ТЦК".

Нові строки зберігання повістки на пошті та наслідки ігнорування

Раніше чоловіки намагалися просто не забирати листи, щоб уникнути зустрічі з військкомами. Тепер ця стратегія не працює. Уряд ухвалив постанову № 1147 від 8 жовтня 2024 року, якою жорстко скоротив терміни (документ вносить зміни до поштових правил № 270).

Відтепер для листів від військкоматів діють нові правила:

конверт із позначкою зберігається у відділенні лише 3 робочі дні;

якщо адресат не прийшов або відмовився розписуватися, поштар робить відмітку;

після цього лист одразу повертають відправнику.

Як тільки документ повертається до ТЦК, він вважається офіційно врученим. Цей механізм чітко прописаний у пункті 41 постанови № 560. Маючи на руках таку відмову, військкомат отримує повне право оголосити громадянина в розшук.

Юрист категорично не рекомендує ігнорувати сповіщення на телефоні. Найкращий варіант — це прийти на пошту з паспортом та попросити оператора показати конверт ще до того, як ви розпишетеся за його отримання. На самому конверті завжди стоять штампи та вказано реального відправника.

Чому державну кореспонденцію краще забирати:

якщо це штраф чи рішення суду, ви не пропустите терміни для оскарження;

якщо це повістка, відмова нічого не змінить — закон все одно визнає її врученою;

забравши виклик фізично, ви хоча б точно знатимете дату та час, на які призначено візит до ТЦК.

Як діяти тим, хто в процесі оформлення відстрочки і отримав лист з повісткою на Укрпошту

Зовсім інша ситуація у тих військовозобов'язаних, які саме зараз переоформлюють відстрочку і чекають на офіційну відповідь. Поки комісія військкомату не ухвалить рішення щодо заяви, людину не можуть мобілізувати чи відправити на проходження ВЛК.

"Якщо дата явки настане раніше, ніж прийде відповідь щодо відстрочки, то Ви можете відстрочити похід до ТЦК, якщо матимете поважні причини для неявки, або візьміть із собою ОПИС ЦНАП, що підтверджує факт подачі вами заяви на переоформлення відстрочки. Посилаючись на п. 60 та п.63 Постанови № 560, це буде вашою законною підставою відмовитися від будь-яких мобілізаційних розпоряджень до моменту офіційного рішення комісії. Дзвінок на пошту для з'ясування відправника є значно безпечнішим варіантом, ніж ігнорування СМС-повідомлення, оскільки законодавство повністю переклало відповідальність за неотримання офіційної кореспонденції на громадянина", — пояснив юрист.

Новини.LIVE інформували, що в Україні є три чіткі підстави, за яких повістка, надіслана поштою, вважається офіційно врученою. Документ набуває юридичної сили не лише після особистого підпису одержувача, але й у разі письмової відмови взяти лист або якщо листоноша зафіксував відсутність адресата за місцем реєстрації.

Водночас поштові оператори та військкомати нерідко порушують встановлену процедуру доставки. Зокрема, трапляються випадки, коли поштові відділення достроково оформлюють повернення листів, позбавляючи людину відведеного законом строку на їх отримання. Якщо ж ТЦК надсилає виклики на застарілі адреси або пошта повертає кореспонденцію з порушенням термінів, оголошення військовозобов'язаного в розшук є протиправним.