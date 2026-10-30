Военнослужащий ВСУ во время зимних учений. Фото: Reuters

Государство полностью берет на себя обеспечение военнослужащих средствами для отдыха в полевых условиях зимой. Минобороны выдает современные модульные спальные мешки, которые при демобилизации в особый период остаются в собственности защитников.

Об этом сообщил Сумской ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Государственное обеспечение военнослужащих инвентарем для сна

С наступлением холодов вопрос качественного отдыха в полевых условиях становится критическим для сохранения здоровья. Однако военнослужащим и их семьям не нужно покупать специальное туристическое или тактическое снаряжение за собственные деньги. Согласно Норме № 1, утвержденной приказом Министерства обороны Украины № 232, государство бесплатно и в полном объеме покрывает эти потребности. Обеспечение распространяется как на призванных по мобилизации, так и на тех, кто проходит службу по контракту в условиях особого периода.

В обязательный комплект вещевого имущества, выдаваемый в части, входят:

комплект спального мешка (рассчитанный на два года эксплуатации);

полевой изоляционный коврик или каремат (выдается одна штука на два года);

полевое изоляционное сиденье (выдается одна штука на один год).

Выданные вещи учитывают изменение погоды в зимний сезон и изготовлены из материалов, способных минимизировать потери тепла тела от промерзшей земли и влаги во время выполнения задач или короткого отдыха на позициях.

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Кроме того, Министерство обороны кардинально изменило технические требования к военным спальникам, превратив их в модульную систему. Вместо одного изделия боец получает комплект, который можно комбинировать в зависимости от погодных условий.

Обновленный образец состоит из следующих элементов:

базовый внутренний спальный мешок; гигиенический вкладыш для защиты от пота, влаги тела и грязи; внешний паропроницаемый и водоотталкивающий чехол, который изолирует от снега, сильного ветра и дождя; компрессионный мешок для компактной упаковки и крепления к тактическому рюкзаку.

Какова процедура списания поврежденного снаряжения

Несмотря на то, что нормативные документы устанавливают двухлетний срок использования имущества, это не обязывает бойца спать на порванном каремате или в поврежденном спальном мешке до конца этого срока.

Весь выданный инвентарь числится на учете воинской части. Если снаряжение теряет пригодность к эксплуатации из-за боевых или полевых условий раньше установленного срока, военнослужащему следует доложить об этом командованию. Ответственные лица оценивают реальное состояние вещей, официально списывают их и выдают на замену новое имущество.

Что происходит с имуществом при увольнении бойца из армии

Военным не нужно сдавать на склад средства для отдыха при демобилизации. Если увольнение в запас или в отставку происходит в особый период, бывший в употреблении изоляционный коврик, спальный мешок и полевое сиденье навсегда остаются в собственности военнослужащего.

Единственное предусмотренное исключение из этого правила касается лиц, проходящих базовую военную службу. Законодательство также отдельно регулирует процедуру получения финансовой компенсации за то имущество, которое военнослужащий не успел получить до момента своего увольнения со службы.

Новини.LIVE сообщали, что бойцам на передовой отменили жесткие сроки ношения зимней экипировки. На фронте вещи разрешили менять исключительно по мере их реального уничтожения или износа. Но важно правильно оформить рапорт и подать запрос на новую одежду.

Гражданским же напомнили о наказании за маскировку под военных. За ношение формы ВСУ или шевронов без законных оснований можно получить штраф и конфискацию камуфляжа. Ходить в уставной пиксельной форме официально имеют право только действующие военные, резервисты и курсанты лицеев.