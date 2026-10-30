Військовослужбовець ЗСУ під час зимових навчань. Фото: Reuters

Держава повністю бере на себе забезпечення військових засобами для відпочинку в польових умовах взимку. Міноборони видає сучасні модульні спальники, які при демобілізації в особливий період залишаються у власності захисників.

Про це повідомив Сумський ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Державне забезпечення військових інвентарем для сну

З настанням холодів питання якісного відпочинку в польових умовах стає критичним для збереження здоров'я. Проте військовослужбовцям та їхнім родинам не потрібно купувати специфічне туристичне чи тактичне спорядження за власні гроші. Згідно з Нормою № 1, затвердженою наказом Міністерства оборони України № 232, держава безкоштовно та в повному обсязі покриває ці потреби. Забезпечення поширюється як на призваних за мобілізацією, так і на тих, хто проходить службу за контрактом в умовах особливого періоду.

До обов'язкового комплекту речового майна, який видається у частині, входять:

комплект спального мішка (розрахований на два роки експлуатації);

польовий ізоляційний килим або каремат (видається одна штука на два роки);

польове ізоляційне сидіння (надається одна штука на один рік).

Видані речі враховують зміну погоди у зимовий сезон та створені з матеріалів, які можуть мінімізувати втрати тепла тіла від промерзлої землі та вологи під час виконання завдань або короткого перепочинку на позиціях.

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Окрім цього, Міністерство оборони кардинально змінило технічні вимоги до військових спальників, перетворивши їх на модульну систему. Замість одного виробу боєць отримує комплект, який можна комбінувати залежно від погодних умов.

Оновлений зразок складається з таких елементів:

базовий внутрішній спальний мішок; гігієнічний вкладиш для захисту від поту, вологи тіла та бруду; зовнішній паропроникний і водовідштовхувальний чохол, який ізолює від снігу, сильного вітру та дощу; компресійний мішок для компактного пакування та фіксації на тактичному рюкзаку.

Яка процедура списання пошкодженого спорядження

Попри те, що нормативні документи встановлюють дворічний строк використання майна, це не зобов'язує бійця спати на порваному карематі чи в пошкодженому спальнику до кінця цього терміну.

Увесь виданий інвентар стоїть на обліку військової частини. Якщо спорядження втрачає придатність через бойові чи польові умови раніше визначеного часу, військовослужбовцю слід доповісти про це командуванню. Відповідальні особи оцінюють реальний стан речей, офіційно їх списують та видають на заміну нове майно.

Що відбувається з майном при звільненні бійця з армії

Військовим не потрібно здавати на склад засоби для відпочинку під час демобілізації. Якщо звільнення в запас чи у відставку відбувається в особливий період, вживаний ізоляційний килим, спальний мішок та польове сидіння назавжди залишаються у власності військовослужбовця.

Єдиний передбачений виняток із цього правила стосується осіб, які проходять базову військову службу. Законодавство також окремо регулює процедуру отримання фінансової компенсації за те речове майно, яке військовий не встиг отримати до моменту свого звільнення зі служби.

Новини.LIVE повідомляли, що бійцям на передовій скасували жорсткі терміни носіння зимового екіпірування. На фронті речі дозволили міняти суто в міру їх реального знищення чи зносу. Але важливо правильно оформити рапорт і подати запит на новий одяг.

Цивільним же нагадали про покарання за маскування під військових. За носіння форми ЗСУ або шевронів без законних підстав можна нарватися на штраф і конфіскацію камуфляжу. Ходити у статутному пікселі офіційно мають право лише діючі військові, резервісти та курсанти ліцеїв.