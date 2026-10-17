Может ли ТЦК вернуть на учет мужчин, списанных по возрасту

Проверка документов. Фото: кадр из видео/Суспильне

Мужчины, которые были официально сняты с воинского учета по возрасту ещё до повышения предельного возраста до 60 лет, вновь подлежат мобилизации. Верховный Суд Украины признал правомерным возвращение таких граждан в запас, отклонив массовые иски об отмене повторной регистрации в территориальных центрах комплектования.

На такую судебную практику обратил внимание юрист Станислав Гиммельфарб, передает Новини.LIVE.

Реклама

Позиция Верховного Суда относительно возвращения мужчин в запас

Украинская судебная система окончательно разрешила вопрос о статусе мужчин, которых исключили из воинского учета много лет назад в связи с достижением предельного возраста, но которым в настоящее время еще не исполнилось 60 лет.

Как объясняют юристы, граждане, получившие освобождение от службы по старым правилам, в частности в 2014 году, сейчас автоматически считаются восстановленными в запасе. Сам факт предыдущего законного снятия с учета больше не дает права уклоняться от посещения территориальных центров комплектования и социальной поддержки. В настоящее время сложилась практика Верховного Суда, которая признает действия ТЦК по повторному постановке таких лиц на учет абсолютно правомерными.

Показательным примером стало постановление Кассационного административного суда в составе Верховного Суда от 9 апреля 2026 года. Рассматривался иск военнообязанного, который ещё 12 сентября 2011 года был официально исключён из учёта, поскольку достиг тогдашнего предельного возраста пребывания в запасе.

Читайте также:

Однако в 2024 году территориальный центр комплектования повторно поставил этого мужчину на воинский учет. Не согласившись с действиями военкомата, гражданин обратился в суд с требованием признать такую постановку противоправной и обязать ТЦК вновь исключить его из базы. Судьи кассационной инстанции полностью отказали истцу.

Действует ли старый закон о предельном возрасте до 2014 года

Кассационный суд сформулировал ключевое юридическое заключение о том, что законодательные изменения, которыми возрастной предел для резервистов был увеличен до 60 лет, автоматически распространяются на тех, кого списали ранее.

Но главное условие заключается в том, чтобы на момент изменения законодательства человеку еще не исполнилось 60 лет. Юристы подчеркивают необходимость четко разграничивать два аспекта этой ситуации. С одной стороны, исключение лица из реестров в 2014 или 2011 годах было вполне законным шагом.

С другой стороны, после принятия закона о повышении возрастного порога статус таких граждан определяется по новым правилам, поскольку эти законодательные нормы носят общий характер. Таким образом, все мужчины, не достигшие 60-летнего возраста, подпадают под действие новой редакции закона независимо от своего предыдущего статуса.

Вопрос обратной силы закона

Отдельно судьи разъяснили нюанс относительно того, не нарушают ли действия территориальных центров комплектования конституционный принцип о запрете обратной силы закона во времени. Верховный Суд констатировал, что применение новых возрастных норм к ранее исключенным лицам не является незаконным обратным действием.

Правоотношения, касающиеся повторной постановки на воинский учет, возникают и реализуются уже после того, как законодатели изменили предельный возраст пребывания в запасе.

Новини.LIVE сообщили, что если официально списанный по состоянию здоровья гражданин по-прежнему фигурирует в базе как военнообязанный, ситуацию необходимо исправить путем подачи заявления об обновлении данных. К нему прилагаются копии военного билета и заключения ВЛК, а подать заявление можно как в бумажном, так и в электронном формате.

В то же время работа на стратегическом объекте в октябре 2026 года также не дает 100% гарантии от мобилизации. Бронирование не распространяется на индивидуальных предпринимателей, совместителей, которых предприятия пытаются заявить повторно, а также на сотрудников с зарплатой ниже установленного государством порога, если они не подпадают под специальные исключения.