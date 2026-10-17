Чи може ТЦК повернути на облік списаних за віком чоловіків

Перевірка документів. Фото: кадр з відео/Суспільне

Чоловіки, яких офіційно виключили з військового обліку за віком ще до підвищення граничної межі до 60 років, знову підлягають мобілізації. Верховний Суд України визнав правомірним повернення таких громадян до запасу, відхиливши масові позови про скасування повторної реєстрації в територіальних центрах комплектування.

Таку судову практику зауважив юрист Станіслав Гіммельфарб, передає Новини.LIVE.

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Позиція Верховного Суду щодо повернення до запасу чоловіків

Українська судова система остаточно розв'язала питання щодо статусу чоловіків, яких виключили з військового обліку багато років тому через досягнення граничного віку, але яким нині ще не виповнилося 60 років.

Як пояснюють юристи, громадяни, що отримали звільнення від служби за старими правилами, зокрема у 2014 році, зараз автоматично вважаються поновленими в запасі. Сам факт попереднього законного зняття з обліку більше не дає права уникати візитів до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Наразі існує сформована практика Верховного Суду, яка визнає дії ТЦК щодо повторного взяття таких осіб на облік абсолютно правомірними.

Показовим прикладом стала постанова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 9 квітня 2026 року. Розглядався позов військовозобов'язаного, якого ще 12 вересня 2011 року було офіційно виключено з обліку, оскільки він досягнув тодішнього граничного віку перебування в запасі.

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Проте у 2024 році територіальний центр комплектування повторно взяв цього чоловіка на військовий облік. Не погодившись із діями військкомату, громадянин звернувся до суду з вимогою визнати таку постановку протиправною та зобов'язати ТЦК знову виключити його з бази. Судді касаційної інстанції повністю відмовили позивачеві.

Чи працює старий закон про граничний вік до 2014 року

Касаційний суд сформулював ключовий юридичний висновок, що законодавчі зміни, якими рамки для резервістів було збільшено до 60 років, автоматично поширюються на тих, кого списали раніше.

Але головна умова у тому, щоб на момент зміни законодавства людині ще не виповнилося 60 років. Правники наголошують на необхідності чітко розмежовувати два аспекти цієї ситуації. З одного боку, виключення особи з реєстрів у 2014 чи 2011 роках було цілком законним кроком.

З іншого боку, після ухвалення закону про підвищення вікової планки статус таких громадян визначається за новими правилами, оскільки ці законодавчі норми мають загальний характер. Таким чином, усі чоловіки, які ще не досягли 60-річного віку, підпадають під нову редакцію закону незалежно від свого попереднього статусу.

Питання зворотної дії закону

Окремо судді роз'яснили нюанс щодо того, чи не порушують дії територіальних центрів комплектування конституційний принцип щодо заборони зворотної дії закону в часі. Верховний Суд констатував, що застосування нових вікових норм до раніше виключених осіб не є незаконною зворотною дією.

Правовідносини щодо повторної постановки на військовий облік виникають і реалізуються вже після того, як законодавці змінили граничний вік перебування в запасі.

Новини.LIVE повідомили, що якщо офіційно списаний за станом здоров'я громадянин і далі відображається в базі як військовозобов'язаний, ситуацію потрібно виправляти через заяву про оновлення даних. До неї додають копії військового квитка та висновку ВЛК, а подати звернення можна як у паперовому, так і в електронному форматі.

Водночас робота на стратегічному об'єкті у жовтні 2026 року також не дає 100% гарантії від мобілізації. Бронювання не поширюється на ФОПів, сумісників, яких підприємства намагаються заявити повторно, а також співробітників із зарплатою нижче встановленого державою порогу, якщо ті не підпадають під спеціальні винятки.