Ведение учета. Фото: кадр из видео

Путаница между снятием с учета и исключением из воинского учета до сих пор вводит в заблуждение многих мужчин. Снятие с учета — это лишь временное изменение в военкомате или статусе, тогда как исключение навсегда освобождает от армии, повесток и медкомиссий. Вместе с тем будет сильно отличаться и ответственность военнослужащего.

Об этом сообщил юрист Зорян Павлив, передает Новини.LIVE.

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Что означает полное исключение из воинского учета

Исключение из воинского учета ставит точку в обязанностях гражданина перед военкоматом. Человек навсегда теряет статус военнообязанного. Ему больше не нужно беспокоиться о повестках, регулярно обновлять личные данные или проходить военно-медицинские комиссии. Все данные о таком украинце просто отправляются в электронный архив, где они будут храниться десять лет, не участвуя ни в каких мобилизационных процессах.

Согласно обновленным правилам, исключить из реестра могут лишь несколько категорий граждан:

тех, кто достиг предельного возраста пребывания в запасе (обычно это 60 лет, но для некоторых офицеров порог повысили до 65 лет в соответствии с приказом Минобороны № 250 от 2025 года);

лиц, признанных полностью негодными к службе по состоянию здоровья;

украинцев, официально отказавшихся от гражданства нашей страны;

пропавших без вести или умерших (при наличии решения суда).

Для тех, кого списывают по состоянию здоровья, с 2026 года заключение о негодности должно обязательно утверждаться региональной ВЛК. Заключение действует только один год и должно четко отражаться в электронной базе.

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Чтобы получить статус «исключен», военный билет сдавать не нужно. В него просто ставят соответствующий штамп. С 2025 года подать заявку на исключение можно даже дистанционно через приложение «Резерв+», после чего ТЦК отправит электронное уведомление об успешном завершении процедуры. Именно электронная запись в системе «Оберег» является главным пропуском для выезда за границу во время военного положения.

Что означает снятие с воинского учета

Гражданин по-прежнему остается военнообязанным. От него требуют проходить медкомиссии, сообщать об изменении адреса и выполнять все мобилизационные правила.

Сняться с учета придется в следующих случаях:

переезд в другой город или область, где работает другой ТЦК;

выезд на постоянное место жительства за границу;

поступление в высшие военные учебные заведения;

зачисление непосредственно на службу в ВСУ;

направление в тюрьму или на принудительное лечение по решению суда.

Чтобы сменить ТЦК, мужчине придется лично явиться в военкомат с заявлением, паспортом, военным билетом и документами, подтверждающими причину. Без свежей ВЛК и обновленных данных сняться с учета не получится.

Снять с учета по прежнему месту регистрации разрешается не ранее чем за три дня до отъезда. А вот чтобы встать на учет по новому адресу, закон отводит ровно семь дней. Такие же семидневные сроки действуют и для эмигрантов, которые должны зарегистрироваться в украинском консульстве (с 2025 года это можно сделать онлайн).

Если проигнорировать эти сроки, нарушителя ждет административная ответственность. Согласно изменениям в Кодексе об административных правонарушениях, вступившим в силу после июля 2025 года, за опоздание с регистрацией будут выписывать серьезные штрафы.

Автоматически восстановить человека на учете, если он уже был исключен, невозможно. В 2026 году ТЦК смогут сделать это только в том случае, если докажут наличие технической ошибки в системе «Оберег».

Новини.LIVE сообщали о том, что власти готовят правила демобилизации для бойцов, которые непрерывно служат с начала вторжения. Над этим сейчас работают Минобороны и профильный комитет Рады. По словам народного депутата Федора Вениславского, проект планируют доработать уже в ближайшее время, однако конкретных дат или сроков службы чиновники пока не объявляют.

Украинцы, которых списали из армии по возрасту по старым нормам, то есть до повышения планки до 60 лет, теперь снова подлежат призыву. Верховный Суд расставил все точки над «і» и вынес вердикт, что людей вернули в запас абсолютно законно, поэтому отменить повестки или регистрацию в военкоматах через суд больше не удастся.

Как только мужчине исполняется 60 лет, его должны автоматически удалить из списков «Оберега», а его бронирование или отсрочка аннулируются. С осени эта процедура работает сама по себе без очередей. Если же день рождения прошел, а в приложении "Резерв+" человек до сих пор «на учете», придется обратиться в ТЦК.