Ведення обліку. Фото: кадр з відео

Плутанина між зняттям та виключенням з військового обліку досі вводить в оману багатьох чоловіків. Зняття з обліку є лише тимчасовою зміною військкомату чи статусу, тоді як друге назавжди звільняє від армії, повісток та медкомісій. Разом з тим буде сильно відрізнятися і відповідальність військовослужбовця.

Про це повідомив юрист Зорян Павлів, передає Новини.LIVE.

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Що означає повне виключення з військового обліку

Виключення з військового обліку ставить крапку в обов'язках громадянина перед військкоматом. Людина назавжди втрачає статус військовозобов'язаного. Їй більше не треба хвилюватися щодо повісток, регулярно оновлювати персональну інформацію чи проходити військово-лікарські комісії. Всі дані про такого українця просто відправляють до електронного архіву, де вони зберігатимуться десять років, не беручи участі в жодних мобілізаційних процесах.

За оновленими правилами, виключити з реєстру можуть лише кілька категорій громадян:

тих, хто досяг граничного віку перебування в запасі (зазвичай це 60 років, але для деяких офіцерів поріг підняли до 65 років за наказом Міноборони № 250 від 2025 року);

осіб, визнаних повністю непридатними до служби за станом здоров'я;

українців, які офіційно припинили громадянство нашої держави;

зниклих безвісти або померлих (за наявності рішення суду).

Тих, кого списують через здоров'я, з 2026 року висновок про непридатність має обов'язково затвердити регіональна ВЛК. Висновок діє лише один рік і має чітко відображатися в електронній базі.

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Щоб отримати статус "виключений", військовий квиток здавати не потрібно. У ньому просто ставлять відповідний штамп. З 2025 року подати заявку на виключення можна навіть дистанційно через застосунок "Резерв+", після чого ТЦК надішле електронне сповіщення про успішне завершення процедури. Саме електронний запис у системі "Оберіг" є головною перепусткою для виїзду за кордон під час воєнного стану.

Що означає зняття з військового обліку

Громадянин і далі залишається військовозобов'язаним. Від нього вимагають проходити медкомісії, повідомляти про зміну адреси та виконувати всі мобілізаційні правила.

Знятися з обліку доведеться у таких випадках:

переїзд до іншого міста чи області, де працює інший ТЦК;

виїзд на постійне місце проживання за кордон;

вступ до вищих військових навчальних закладів;

зарахування безпосередньо на службу до ЗСУ;

направлення до в'язниці або на примусове лікування за рішенням суду.

Щоб змінити ТЦК, чоловікові доведеться особисто прийти до військкомату із заявою, паспортом, військовим квитком та документами, що підтверджують причину. Без свіжої ВЛК та оновлених даних знятися з обліку не вийде.

Знятися з попереднього місця реєстрації дозволяють не раніше ніж за три дні до від'їзду. А от щоб стати на облік за новою адресою, закон виділяє рівно сім днів. Такі ж семиденні терміни діють і для емігрантів, які мають зареєструватися в українському консульстві (з 2025 року це можна зробити онлайн).

Якщо проігнорувати ці дедлайни, на порушника чекає адміністративна відповідальність. Згідно зі змінами до Кодексу про адміністративні правопорушення, які запрацювали після липня 2025 року, за запізнення з реєстрацією виписуватимуть серйозні штрафи.

Автоматично поновити людину на обліку, якщо вона вже була виключена, неможливо. У 2026 році ТЦК можуть зробити це лише тоді, коли доведуть наявність технічної помилки в системі "Оберіг".

Новини.LIVE повідомляли про те, що влада готує правила демобілізації для бійців, які безперервно служать від початку вторгнення. Над цим разом працюють Міноборони та профільний комітет Ради. За словами нардепа Федора Веніславського, проєкт планують доробити вже найближчим часом, проте конкретних дат чи термінів служби посадовці поки не оголошують.

Українці, яких списали з армії за віком за старими нормами, тобто до підняття планки до 60 років, тепер знову підлягають призову. Верховний Суд розставив усі крапки над "і" та дав вердикт, що людей повернули до запасу абсолютно законно, тому скасувати повістки чи реєстрацію у військкоматах через суд більше не вдасться.

Щойно чоловікові виповнюється 60 років, його мають автоматично видалити зі списків "Оберегу", а його бронювання чи відстрочка анулюється. З осені ця процедура працює сама собою без черг. Якщо ж день народження минув, а в додатку "Резерв+" людина досі "на обліку", доведеться звернутися до ТЦК.