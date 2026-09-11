Как сняться с воинского учета онлайн через приложения Дія и Резерв+

Военнослужащие ВСУ. Фото: Харьковский ОТЦК и СП

Мужчины, достигшие 60 или 65 лет, утратившие гражданство или признанные ВЛК негодными к военной службе, имеют право на снятие с воинского учета. В 2026 году оформить этот статус можно удаленно через "Дію" или "Резерв+". Также сама военная книжка больше не изымается военкоматами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на разъяснения юриста Зоряна Павлива.

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Нужно ли носить с собой военно-учетный документ лицам, снятым с учета

В соответствии с Законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации», военно-учетный документ необходимо предъявлять по первому требованию полиции или представителей территориальных центров комплектования. Однако бумажные книжки постепенно уходят в прошлое, поэтому на смену им приходят электронные аналоги в приложениях "Дія" и "Резерв+", которые имеют идентичную юридическую силу.

Более того, цифровая копия записи из реестра «Оберег» в настоящее время официально приравнена к физическому бумажному документу.

Даже при снятии с воинского учета документ остается у владельца, поэтому ТЦК и СП его уже не изымают. В реестр просто вносится соответствующая отметка, которая мгновенно синхронизируется с системой «Оберег», после чего статус «исключен» автоматически появляется в разделе «Военный учет» на портале «Дия».

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Кто имеет право на исключение из воинского учета

Согласно части 6 статьи 37 Закона "О воинской обязанности и военной службе", навсегда выйти из мобилизационных списков можно только при следующих обстоятельствах:

официальное прекращение гражданства Украины;

смерть, признание человека пропавшим без вести в установленном законом порядке или объявление его умершим;

достижение предельного возраста пребывания в запасе;

признание лица негодовым к службе по заключению военно-врачебной комиссии.

Что касается возраста, то в настоящее время пределом остаются 60 лет. Именно до достижения этого возраста мужчины обязаны носить с собой военный билет. Однако в 2026 году действует приказ Минобороны № 250 от 12 марта 2025 года. Этот документ повысил предельный возраст пребывания на учете для отдельных категорий офицеров запаса до 65 лет.

Что нужно знать о ВЛК в 2026 году

Изменения коснулись и медицинских комиссий. Начиная с 2024 года, заключения ВЛК утратили свой бессрочный характер, поэтому они действительны ровно 12 месяцев. В случае изменения состояния здоровья по истечении этого срока придется проходить повторный осмотр.

Чтобы официально зафиксировать свою негодность, действующий военнослужащий должен получить соответствующую медицинскую справку и выписку из приказа об увольнении из рядов ВСУ, а затем передать их в территориальный центр комплектования. Когда появляются основания для освобождения от военной службы, человеку выдают предписание, он обращается в ТЦК и полностью освобождается от выполнения воинских обязанностей.

Может ли ТЦК отказать в изменении статуса

В 2026 году процесс подачи подтверждающих документов на данный момент максимально упрощен. Мужчины могут не только посещать ТЦК, но и подавать дистанционно заявление об исключении из учета. Данная функция доступна удаленно через электронные кабинеты в приложении «Дії» или системе «Резерв+».

Но даже если у человека есть основания, иногда это еще не гарантирует автоматического снятия с учета без предоставления справок. Из-за этого ТЦК могут отказывать в изменении статуса, чтобы гражданин принес недостающие документы.

Однако если ТЦК необоснованно игнорирует представленные документы, гражданин имеет право подать иск в суд.

Также Новини.LIVE писали о том, что смена места жительства или номера телефона не освобождает от обязанности передавать актуальные данные в военкомат. Однако стоять в очередях больше не обязательно. Минобороны добавило в приложение "Резерв+" возможность обновить контакты и реальный адрес удаленно.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что патрулям ТЦК строго запрещено силой хватать людей на улицах или блокировать им проход к безопасным местам во время воздушной тревоги. Препятствование гражданам в доступе к убежищам признано прямым нарушением закона, которое угрожает жизни людей.