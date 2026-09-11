Як знятися з військового обліку онлайн через Дію та Резерв+

Військовослужбовці ЗСУ. Фото: Харківський ОТЦК та СП

Чоловіки, які досягли 60 або 65 років, втратили громадянство чи визнані ВЛК непридатними, мають право на виключення з військового обліку. У 2026 році оформити цей статус можна дистанційно через "Дію" або "Резерв+". Також сам військовий квиток більше не вилучається військкоматами.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на пояснення юриста Зоряна Павліва.

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Чи треба носити із собою військово-обліковий документ виключеним з обліку

Відповідно до Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", військово-обліковий документ пред'являти на першу вимогу поліції або представників територіальних центрів комплектування. Проте паперові книжечки поступово відходять у минуле, тому на заміну їм працюють електронні аналоги у "Дії" та "Резерв+", які мають ідентичну юридичну силу.

Більше того, цифрова копія запису з реєстру "Оберіг" нині офіційно прирівняна до фізичного паперового документа.

Навіть за умови виключення з військового обліку документ залишається на руках у власника, тому ТЦК та СП його вже не вилучають. До реєстру просто вноситься відповідна позначка, яка миттєво синхронізується з системою "Оберіг", після чого статус "виключений" автоматично з'являється у розділі "Військовий облік" на порталі "Дія".

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Хто має право на виключення з військового обліку

Згідно із частиною 6 статті 37 Закону "Про військовий обов’язок та військову службу", назавжди покинути мобілізаційні списки можна лише за таких обставин:

офіційне припинення громадянства України;

смерть, визнання людини зниклою безвісти в установленому законом порядку або оголошення її померлою;

досягнення граничного віку перебування в запасі;

визнання особи непридатною до служби за висновком військово-лікарської комісії.

Щодо віку, то нині межею залишаються 60 років. Саме до досягнення цього віку чоловіки зобов'язані носити з собою військовий квиток. Однак у 2026 році діє наказ Міноборони №250 від 12 березня 2025 року. Цей документ підвищив граничний вік перебування на обліку для окремих категорій офіцерів запасу до 65 років.

Що треба знати про ВЛК у 2026 році

Зміни торкнулися і медичних комісій. Починаючи з 2024 року, висновки ВЛК втратили свою безстроковість, тож вони дійсні рівно 12 місяців. У разі зміни стану здоров'я після закінчення цього терміну доведеться проходити повторний огляд.

Аби офіційно зафіксувати свою непридатність, чинний військовослужбовець має отримати відповідну медичну довідку та витяг з наказу про звільнення із лав ЗСУ, а потім передати їх до територіального центру комплектування. Коли з'являються підстави для звільнення, людині видають припис, йде до ТЦК і повністю звільняється від виконання військових обов'язків.

Чи може ТЦК відмовити у зміні статусу

У 2026 році процес подачі підтверджуючих документів наразі максимально спростили. Чоловіки можуть не лише відвідувати ТЦК, а й подавати дистанційно заяву на виключення з обліку. Дана функція доступна дистанційно через електронні кабінети в "Дії" чи системі "Резерв+".

Але навіть якщо у людини є підстави, інколи це ще не гарантує автоматичного звільнення без надання довідок. Через це ТЦК можуть відмовляти у зміні статусу, аби громадянин приніс документи, яких не вистачає.

Та якщо ТЦК необґрунтовано ігнорує подані документи, громадянин має право подати позов до суду.

Також Новини.LIVE писали про те, що зміна місця проживання чи номера телефону не звільняє від обов'язку передавати актуальні дані до військкомату. Проте стояти в чергах більше не обов'язково. Міноборони додало до застосунку "Резерв+" можливість оновити контакти та реальну адресу дистанційно.

Водночас у відомстві наголосили, що патрулям ТЦК суворо заборонено силоміць хапати людей на вулицях або блокувати їм прохід до безпечних місць під час повітряної тривоги. Перешкоджання громадянам дістатися сховища визнано прямим порушенням закону, яке загрожує життю людей.