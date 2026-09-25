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Главная Мобилизация Снижение мобилизационного возраста в Украине: Либанова выступила против

Снижение мобилизационного возраста в Украине: Либанова выступила против

Ua ru
25 сентября 2026 04:30
Либанова заявила, что выступает против снижения мобилизационного возраста в Украине
Элла Либанова. Фото: facebook.com/ella.libanova

Директор Института демографии и социальных исследований НАН Элла Либанова заявила, что снижать мобилизационный возраст в Украине нецелесообразно, поскольку с этим связано множество проблем. Одна из них заключается в том, что страна тем самым подорвет свое будущее.

Об этом демограф рассказала в интервью "Телеграфу", передает "Новини.LIVE".

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Почему не стоит снижать мобилизационный возраст в Украине

В ходе беседы Либанова напомнила, что в августе 2025 года Кабмин разрешил молодым людям в возрасте от 18 до 22 лет свободно выезжать за границу, в связи с чем страну могли покинуть 100 тысяч молодых людей. По её словам, точное количество неизвестно, однако ничего критического не произошло.

В то же время она отметила, что такое разрешение можно считать как ошибкой, так и, с другой стороны, справедливостью, поскольку многие юноши уехали в 2022 году, и сейчас им уже было бы 18 или 23 года.

При этом демограф четко подчеркнула, что она против снижения мобилизационного возраста.

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"Я категорически против того, чтобы снижать этот порог. Хотя в возрасте 18–24 лет у нас около миллиона юношей", — сказала Либанова.

Она добавила, что из этого миллиона около 4% учатся, а также «среди них сразу появится много тех, кто ухаживает за больными родственниками», поскольку это дает право на отсрочку. В результате из 1 млн человек мало что останется.

На фоне этого Элла Либанова привела пример Второй мировой войны, в которой самый высокий уровень смертности был среди лиц в возрасте от 18 до 20 лет.

"И к чему мы придем после войны? Кто будет рожать детей? Дедушки по 60 лет? То есть если мы заберем молодежь на фронт, то просто подорвем свое будущее. Уровень смертности будет значительно выше, чем среди пожилых людей. Даже если они будут воевать с помощью дронов", — резюмировала она.

Как сообщали Новини.LIVE, недавно Либанова заявила, что Украину в будущем ждет депопуляция при любом сценарии развития событий. По ее словам, компенсировать сокращение населения можно качеством человеческого капитала.

Также мы писали, что, по словам финансового аналитика Алексея Куща, главный удар мобилизации пришелся на мужчин в возрасте от 40 до 50 лет. Он пояснил, что это самая многочисленная группа населения Украины.

Украина возраст мобилизация война в Украине юноши
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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