Лібанова заявила, що проти зниження мобілізаційного віку в Україні

Елла Лібанова. Фото: facebook.com/ella.libanova

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН Елла Лібанова заявила, що знижувати мобілізаційний вік для в Україні недоцільно, оскільки з цим є багато проблем. Одна з них полягає у тому, що країна тоді підірве своє майбутнє.

Про це демографиня сказала в інтерв'ю "Телеграфу", передає Новини.LIVE.

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Чому не варто знижувати мобілізаційний вік в Україні

Під час бесіди Лібанова нагадала, що у серпні 2025 року Кабмін дозволив юнакам віком від 18 до 22 років вільно віджати за кордон, у зв'язку з чим країну могли покинути 100 тисяч молодих людей. За її словами, точна кількість невідома, однак критичного нічого не відбулося.

Водночас вона сказала, що такий дозвіл можна вважати як помилкою, а з іншого боку і справедливістю, оскільки багато юнаків виїхали у 2022 році, як и би зараз було вже 18 або ж 23.

При цьому демограф чітко наголосила, що вона проти зниження мобілізаційного віку.

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"Я категорично проти того, щоб знижувати цей поріг. Хоча у віці 18-24 роки у нас близько мільйона юнаків", — сказала Лібанова.

Вона додала, що з цього мільйона близько 4% навчається, а також "серед них одразу з'явиться багато доглядальників за хворими родичами", оскільки це дає право на відстрочку. Як наслідок, з 1 млн осіб мало що залишиться.

На тлі цього Елла Лібанова навела приклад Другої світової війни, в якій найвищий рівень смертності був серед осіб віком від 18 до 20 років.

"І до чого ми прийдемо після війни? Хто буде народжувати дітей? Дідусі по 60 років? Тобто якщо ми молодь візьмемо на фронт, то просто підірвемо своє майбутнє. Рівень смертності буде значно вищий, ніж серед старших людей. Навіть якщо вони воюватимуть дроноводами", — резюмувала вона.

Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно Лібанова сказала, що Україну в майбутньому чекає депопуляція за будь-якого сценарію розвитку подій. За її словами, компенсувати скорочення населення можна якістю людського капіталу.

Також ми писали, що за словами фінансового аналітика Олексія Куща, головний удар мобілізації припав на чоловіків віком від 40 до 50 років. Він пояснив, що це найбільш чисельна група населення України.