Грань между самовольным отсутствием и дезертирством: как закон наказывает военнослужащих

Военнослужащий ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

Согласно действующему законодательству Украины, в 2026 году самовольное оставление части грозит военнослужащим лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. Однако не каждое отсутствие на службе является преступлением. Тяжелая болезнь, стихийное бедствие или смерть родственника могут оправдать опоздание, если у военнослужащего имеются соответствующие документальные доказательства.

Об этом сообщил юрист Зорян Павлив, передает Новини.LIVE.

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Грань между самовольным оставлением части и уважительной причиной

Самовольное оставление части означает, что военнослужащий срочной службы покинул территорию подразделения или место прохождения службы без предварительного разрешения командира или соответствующего распоряжения.

В то же время не каждая задержка или отсутствие на месте автоматически превращает бойца в преступника. Закон предусматривает ряд обстоятельств, оправдывающих неявку на службу после лечения или отпуска. К таким уважительным причинам относятся стихийные бедствия, смерть членов семьи, а также тяжелая болезнь самого военнослужащего или его родственников. Но чрезвычайноважно в таких ситуациях иметь официальные документы, которые бесспорно подтверждают законность отсутствия человека на службе.

Когда опоздание превращается в уголовное преступление

Законодательство четко классифицирует случаи, которые квалифицируются именно как самовольное отсутствие на службе. Сюда относится безосновательное покидание места службы продолжительностью до трех суток, а также отказ продолжать службу после истечения ее срока.

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Кроме того, нарушением считается отказ выполнять указания командира части, не противоречащие требованиям военных нормативных актов и законодательства. Отдельно прописаны временные рамки для различных категорий опозданий.

Если срочник без уважительных причин не возвращается из отпуска, командировки или лечебного учреждения, либо не является в случае перевода, назначения или увольнения из части в течение трех дней, то это фиксируется как нарушение.

Для других категорий военнослужащих, а также резервистов и военнообязанных во время прохождения сборов лимит необоснованной неявки после назначения, перевода, командировки или возвращения из госпиталя и отпуска составляет до десяти суток.

Отличие от дезертирства и последствия для карьеры после СОЧ

Самовольное оставление части не равнозначно дезертирству. Чтобы человека признали дезертиром, следствие должно доказать непосредственный факт его умышленного уклонения от военной службы в целом.

Однако ответственность за самовольное оставление части остается крайне суровой. Согласно статье 407 Уголовного кодекса Украины это нарушение воинской дисциплины наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. Помимо тюремного срока, такой приговор разрушает дальнейшую жизнь человека после освобождения.

Осужденный может лишиться права когда-либо вновь проходить военную службу. Судимость также накладывает серьезные ограничения на трудоустройство во многих сферах, закрывает доступ к определенным должностям на государственной службе и существенно ограничивает выбор будущей профессии.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что бойцы с проблемами со здоровьем, добровольно возвращающиеся в ряды армии после самовольного оставления части (СОЧ), будут нести службу в тыловых зонах. Их будут направлять в подразделения обеспечения или переводить на должности в соответствии с рекомендательными письмами.

Оспаривать факт мобилизации после подписания документов и последующего СОЧ юридически невозможно, даже если призыв сопровождался принуждением. Единственным законным вариантом решения проблемы для таких военнослужащих остается процедура увольнения через суд. Но выиграть дело можно только при наличии должным образом подтвержденных медицинских или семейных обстоятельств.