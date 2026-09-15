Наказание за СЗЧ до принесения присяги в Украине

Присяга. Фото: 72-я ОМБр

Отсутствие военной присяги не освобождает от уголовной ответственности за дезертирство из части. В Минобороны развеяли распространенный миф, пояснив, что статус военнослужащего вступает в силу с момента отправки из ТЦК, поэтому за самовольный уход придется отвечать по всей строгости закона, даже если еще не состоялась официальная церемония принесения присяги.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины, передает Новини.LIVE.

Реклама

Самовольное отсутствие из части до принесения присяги

Распространенное мнение о том, что до момента торжественной присяги военнослужащего не могут наказать за самовольное оставление части, является абсолютно ошибочным с юридической точки зрения. В Министерстве обороны Украины официально опровергли этот миф. По данным ведомства, уголовная ответственность за самовольное покидание части наступает независимо от того, успел ли человек зачитать текст присяги. Определяющим фактором для закона является лишь официальный момент начала прохождения службы.

В соответствии с первой частью 24-й статьи Закона «О воинской обязанности и военной службе» (№ 2232-XII от 25 марта 1992 года), отсчет военной службы начинается по-разному для разных категорий.

Если речь идет о призванных по мобилизации, то они становятся военнослужащими непосредственно в день отправки в часть из территориального центра комплектования и социальной поддержки. Для контрактников этот статус вступает в силу в день зачисления в списки личного состава конкретного подразделения. В то же время для курсантов без предыдущего опыта службы отсчет начинается со дня их назначения на соответствующую должность.

Читайте также:

Только после прохождения этих первых этапов наступает очередь принесения военной присяги.

Если мобилизованного уже направили из ТЦК в учебный центр или воинскую часть, он автоматически подпадает под действие статей 407 и 408 Уголовного кодекса Украины в случае побега.

Отсутствие присяги не возвращает гражданина в статус гражданского лица и не дает ему иммунитета от тюрьмы. Вместе с тем в Минобороны отмечают, что при рассмотрении каждого конкретного дела правоохранители должны тщательно проверять, действительно ли служба началась в соответствии с положениями статьи 24.

Также Новини.LIVE подчеркивали, что до 20 сентября 2026 года военнослужащие, самовольно покинувшие часть до 12 июня, имеют возможность вернуться на службу по упрощенной схеме и избежать уголовной ответственности. Действующий механизм позволяет самостоятельно выбрать новое подразделение для прохождения службы.

В то же время юристы отмечают, что военнослужащие, решившие вернуться из СОЧ, нередко допускают типичные ошибки из-за некорректных действий, что существенно осложняет их юридический статус и дальнейшее восстановление на службе.

Если же бойца в СОЧ во время проверки документов на улице обнаруживают представители ТЦК и СП, сами военкомы не имеют законных полномочий его задерживать. После фиксации факта через полицейские базы данных нарушителя обязаны передать сотрудникам Военной службы правопорядка (ВСП), которые исключительно уполномочены заниматься такими категориями военнослужащих.