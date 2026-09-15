Покарання за СЗЧ для мобілізованих до прийняття присяги в Україні

Присяга. Фото: 72 ОМБр

Відсутність військової присяги не рятує від кримінальної відповідальності за втечу з частини. У Міноборони розвіяли популярний міф, пояснивши, що статус військовослужбовця активується з моменту відправки з ТЦК, тому за СЗЧ доведеться відповідати за всією суворістю закону навіть якщо ще не було офіційної частини зі складанням присяги.

Про це повідомили у пресслужбі Міноборони України, передає Новини.LIVE.

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Втеча з частини до присяги

Поширена думка про те, що до моменту урочистого складання присяги військового не можуть покарати за самовільне залишення частини, є абсолютно хибною з юридичної точки зору. У Міністерстві оборони України офіційно спростували цей міф. За даними відомства, кримінальна відповідальність за втечу настає незалежно від того, чи встигла людина зачитати текст присяги. Визначальним фактором для закону є лише офіційний момент початку проходження служби.

Відповідно до першої частини 24-ї статті Закону "Про військовий обов’язок і військову службу" (№ 2232-XII від 25 березня 1992 року), відлік військової служби стартує по-різному для різних категорій.

Якщо йдеться про призваних за мобілізацією, то вони стають військовослужбовцями безпосередньо у день відправки до частини з територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Для контрактників цей статус активується у день зарахування до списків особового складу конкретного підрозділу. Водночас для курсантів без попереднього досвіду служби відлік починається з дня їхнього призначення на відповідну посаду.

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Лише після проходження цих перших етапів настає черга складання Військової присяги.

Якщо мобілізованого вже направили з ТЦК до навчального центру або військової частини, він автоматично підпадає під дію статей 407 та 408 Кримінального кодексу України у разі втечі.

Відсутність присяги не повертає громадянина у статус цивільної особи та не дає йому імунітету від тюрми. Разом з тим у Міноборони зазначають, що під час розгляду кожної конкретної справи правоохоронці мають ретельно перевіряти, чи дійсно служба почалася згідно з нормами 24-ї статті.

Також Новини.LIVE наголошували, що до 20 вересня 2026 року військові, які самовільно залишили частину до 12 червня, мають можливість повернутися на службу за спрощеною схемою та уникнути кримінальної відповідальності. Чинний механізм дає змогу самостійно обрати новий підрозділ для проходження служби.

Водночас юристи зазначають, що військовослужбовці, які вирішили повернутися із СЗЧ, нерідко припускаються типових помилок через некоректні дії, що суттєво ускладнює їхній юридичний статус і подальше відновлення на службі.

Якщо ж бійця в СЗЧ під час перевірки документів на вулиці виявляють представники ТЦК та СП, самі військкоми затримувати його не мають законних повноважень. Після фіксації факту через поліцейські бази даних порушника зобов'язані передати співробітникам Військової служби правопорядку (ВСП), які виключно й уповноважені займатися такими категоріями військовослужбовців.