Самовольное оставление части – возврат из СОЧ без наказания

Военнослужащий, задержанный за СОЧ. Фото: Depositphotos

Военнослужащий, совершивший самовольное оставление части, может быть освобожден от уголовной ответственности, если вернется обратно на службу. Впрочем, для этого нужно письменное согласие командира воинской части.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Наказание за СОЧ

Во время полномасштабной российско-украинской войны некоторые военнослужащие по разным причинам самовольно покинули свои воинские части.

Самовольное оставление части (СОЧ) считается серьезным правонарушением, наказание за СОЧ выписано в Уголовном кодексе Украины — то есть сбежавшие из воинских частей солдаты могут получить наказание в виде лишения свободы.

Когда беглый солдат может вернуться назад без наказаний

Впрочем, недавно в законодательство были внесены изменения, которые, как отметил адвокат Юрий Айвазян, позволяют солдату вернуться на место службы.

"Лицо, которое во время действия военного положения впервые совершило уголовное правонарушение, предусмотренное статьями 407, 408 этого Кодекса (самовольное оставление части. — Ред.), может быть освобождено от уголовной ответственности", — подчеркнул юрист.

Но, добавил Айвазян, это возможно только при наличии письменного согласия командира (начальника) воинской части (учреждения) на продолжение прохождения таким лицом военной службы.

Если же командир не согласует возвращение, военнослужащего с СОЧ будут судить.