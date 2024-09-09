Самовільне залишення частини - повернення із СЗЧ без покарання

Військовослужбовець, затриманий за СЗЧ. Фото: Depositphotos

Військовослужбовець, який здійснив самовільне залишення частини, може бути звільнений від кримінальної відповідальності, якщо повернеться назад на службу. Втім, для цього потрібна письмова згода командира військової частини.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Покарання за СЗЧ

Під час повномасштабної російсько-української війни деякі військовослужбовці з різних причин самовільно залишили свої військові частини.

Самовільне залишення частини (СЗЧ) вважається серйозним правопорушенням, покарання за СЗЧ виписане в Кримінальному кодексі України — тобто солдати, які втекли з військових частин, можуть отримати покарання у вигляді позбавлення волі.

Коли солдат-утікач може повернутися назад без покарань

Втім, нещодавно до законодавства були внесені зміни, які, наголосив адвокат Юрій Айвазян, дозволяють солдату повернутися на місце служби.

"Особа, яка під час дії воєнного стану вперше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене статтями 407, 408 цього Кодексу (самовільне залишення частини. — Ред.), може бути звільнена від кримінальної відповідальності", — підкреслив юрист.

Та, додав Айвазян, таке можливо тільки за наявності письмової згоди командира (начальника) військової частини (установи) на продовження проходження такою особою військової служби.

Якщо ж командир не погодить повернення — військовослужбовця із СЗЧ будуть судити.