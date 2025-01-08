Зарплата для военного в СОЧ — имеет ли воин, который сбежал из части, право на часть зарплаты

Украинский военный. Фото: hromadske.radio

Теоретически военнослужащему ВСУ могут начислить зарплату в месяц, когда он совершил самовольное оставление части. На практике же ситуация несколько иная.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

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К юристам обратился гражданин, который поинтересовался — если военнослужащий самовольно оставил часть во второй половине календарного месяца, будет ли ему начислена зарплата за предыдущие дни месяца.

Юрист Вячеслав Кирда, отвечая на этот вопрос, отметил, что теоретически зарплата должна быть начислена.

Но, как подчеркнули другие юристы, фактически решение может быть совсем другое.

Начисляют ли зарплату после СОЧ на практике

Так, Юрий Айвазян пояснил: "По имеющейся практике — не начислится".

Так что, добавил адвокат, солдат будет лишен всех выплат за месяц, в котором он совершил самовольное оставление части.

Напомним, мы ранее писали о том, что в Украине могут продлить срок возвращения на службу после СОЧ.

Также мы сообщали, что солдаты с СОЧ могут вернуться на службу через "Армія+".