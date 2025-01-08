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Солдат в СЗЧ — чи нарахують йому зарплату за місяць

8 січня 2025 15:25
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Зарплата для військового у СЗЧ — чи має воїн, який втік з частини, право на частину зарплати
Український військовий. Фото: hromadske.radio
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Теоретично військовослужбовцю ЗСУ можуть нарахувати зарплату в місяць, коли він здійснив самовільне залишення частини. На практиці ж ситуація є дещо іншою.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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До юристів звернувся громадянин, який поцікавився — якщо військовослужбовець самовільно залишив частину у другій половині календарного місяця, чи буде йому нарахована зарплата за попередні дні місяця.

Юрист В’ячеслав Кирда, відповідаючи на це запитання, зазначив, що теоретично зарплата має бути нарахована.

Але, як підкреслили інші юристи, фактично рішення може бути зовсім іншим.

Чи нараховують зарплату після СЗЧ на практиці

Так, Юрій Айвазян пояснив: "За наявної практики — не нарахується".

Тож, додав адвокат, солдат буде позбавлений усіх виплат за місяць, у якому він здійснив самовільне залишення частини.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Україні можуть продовжити термін повернення до служби після СЗЧ.

Також ми повідомляли, що солдати із СЗЧ можуть повернутись на службу через "Армія+".

ЗСУ військові зарплатня військовослужбовці СЗЧ

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