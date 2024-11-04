Суд осудил мужчину за бегство из воинской части

Солдат придумал болезнь матери и сбежал из части — что решил суд
В Ивано-Франковской области солдат Андрей Д. сбежал из воинской части, якобы чтобы навестить больную мать в больнице. Суд установил, что мать военного не находилась в больнице в указанное время и назначил прикарпатцу пять лет тюрьмы.
Об этом говорится в приговоре, обнародованном в судебном реестре.
Обстоятельства дела
Суду стало известно, что уроженец Прикарпатья, солдат Андрей Д. в марте 2023 года самовольно покинул расположение воинской части и около недели не являлся на службу. В отношении военного возбудили уголовное дело по факту бегства.
В суде Андрей Д. рассказал, что его мобилизовали на военную службу и назначили на должность телефониста-линейщика, смотрителя отделения связи одной из воинских частей, но солдат скрылся с места прохождения военной службы. Нарушитель заявил, что его мать госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии из-за заболевания коронавирусом. Военный обращался к командиру с просьбой отпустить его в мать, но получил отказ, после чего без разрешения покинул воинскую часть. Через неделю мужчина сам вернулся в воинскую часть.
Дело рассмотрел судья Роман Солодовников, установивший, что в указанное время мать военного не находилась на стационарном лечении в Косовской ЦРБ. Таким образом, мужчина покинул расположение своей части без уважительной причины.
Что решил суд
Судья исследовал все материалы дела и признал Андрея Д. виновным в уголовном преступлении.
За бегство с места службы солдату назначили наказание — пять лет заключения. Приговор еще можно оспорить.
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