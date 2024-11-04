Суд засудив чоловіка за втечу з військової частини

Тернопільський зональний відділ ВСП. Ілюстративне фото: teren.in.ua

В Івано-Франківській області солдат Андрій Д. втік з військової частини, начебто щоб провідати хвору матір у лікарні. Суд встановив, що матір військового не перебувала в лікарні у вказаний час і призначив прикарпатцю до п'яти років тюрми.

Про це йдеться у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі.

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Обставини справи

Суду стало відомо, що уродженець Прикарпаття, солдат Андрій Д. у березні 2023 року самовільно залишив розташування військової частини та близько тижня не з’являвся на службу. Щодо військового порушили кримінальну справу за фактом втечі.

У суді Андрій Д. розповів, що його мобілізували на військову службу та призначили на посаду телефоніста-лінійника, наглядача відділення зв’язку однієї з військових частин, але солдат втік з місця проходження військової служби. Порушник заявив, що його матір госпіталізували до лікарні у важкому стані через захворювання на коронавірус. Військовий звертався до командира з проханням відпустити його до матір, але отримав відмову, після чого без дозволу покинув військову частину. Через тиждень чоловік сам повернувся до військової частини.

Справу розглянув суддя Роман Солодовніков, який встановив, що у вказаний час матір військового не перебувала на стаціонарному лікуванні у Косівській ЦРЛ. Таким чином, чоловік покинув розташування своєї частини без поважної причини.

Що вирішив суд

Суддя дослідив усі матеріали справи та визнав Андрія Д. винним у кримінальному правопорушенні.

За втечу з місця служби солдату призначили покарання — п’ять років ув'язнення. Вирок ще можна оскаржити.

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