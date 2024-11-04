Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Солдат вигадав хворобу матері та втік з частини — що вирішив суд arrow

Солдат вигадав хворобу матері та втік з частини — що вирішив суд

4 листопада 2024 23:53
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Суд засудив чоловіка за втечу з військової частини
Тернопільський зональний відділ ВСП. Ілюстративне фото: teren.in.ua
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

В Івано-Франківській області солдат Андрій Д. втік з військової частини, начебто щоб провідати хвору матір у лікарні. Суд встановив, що матір військового не перебувала в лікарні у вказаний час і призначив прикарпатцю до п'яти років тюрми.

Про це йдеться у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі.

Читайте також:

Обставини справи

Суду стало відомо, що уродженець Прикарпаття, солдат Андрій Д. у березні 2023 року самовільно залишив розташування військової частини та близько тижня не з’являвся на службу. Щодо військового порушили кримінальну справу за фактом втечі.

У суді Андрій Д. розповів, що його мобілізували на військову службу та призначили на посаду телефоніста-лінійника, наглядача відділення зв’язку однієї з військових частин, але солдат втік з місця проходження військової служби. Порушник заявив, що його матір госпіталізували до лікарні у важкому стані через захворювання на коронавірус. Військовий звертався до командира з проханням відпустити його до матір, але отримав відмову, після чого без дозволу покинув військову частину. Через тиждень чоловік сам повернувся до військової частини.

Справу розглянув суддя Роман Солодовніков, який встановив, що у вказаний час матір військового не перебувала на стаціонарному лікуванні у Косівській ЦРЛ. Таким чином, чоловік покинув розташування своєї частини без поважної причини.

Що вирішив суд

Суддя дослідив усі матеріали справи та визнав Андрія Д. винним у кримінальному правопорушенні.

За втечу з місця служби солдату призначили покарання — п’ять років ув'язнення. Вирок ще можна оскаржити.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Харкові поліція платила вебкам-студії для доказів. Суд призначив покарання жінці, яка надавала послуги. 

Також ми повідомляли, що в Харкові судили ченця-рецидивіста, який виманював у вірян гроші. 

судові рішення Україна дезертир війна в Україні ЗСУ

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:11 У Харкові пролунали потужні вибухи

00:09 Прогулянки можна планувати — прогноз погоди у Львові

4 листопада 2024

23:56 Штраф за зберігання дров — як каратимуть людей із села

23:53 Солдат вигадав хворобу матері та втік з частини — що вирішив суд

Text

23:52 Російський опозиціонер підказав, що може зупинити Путіна

23:36 У Києві чути вибухи — що відомо

23:20 В очікуванні снігу — прогноз погоди у Харкові на завтра

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте - 80x80

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

23:05 У Києві та низці областей оголосили тривогу

23:01 Фільм про українських залізничників покажуть у кінотеатрах

Text

22:42 Стала вдовою через три місяці — новий випуск Жінки-фенікс

00:11 У Харкові пролунали потужні вибухи

00:09 Прогулянки можна планувати — прогноз погоди у Львові

4 листопада 2024

23:56 Штраф за зберігання дров — як каратимуть людей із села

23:53 Солдат вигадав хворобу матері та втік з частини — що вирішив суд

23:36 У Києві чути вибухи — що відомо

23:20 В очікуванні снігу — прогноз погоди у Харкові на завтра

23:05 У Києві та низці областей оголосили тривогу

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте - 80x80

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

23:01 Фільм про українських залізничників покажуть у кінотеатрах

22:33 На Волині чоловік втік з приміщення ТЦК — що вирішив суд

22:30 Кинув службу заради ремонту будинку — що вирішив суд у Миколаєві

Ексклюзив

21:03 Україна отримала потужну допомогу для розмінування, — фото, відео

Ексклюзив

19:09 Під охороною ЮНЕСКО — що змінилося для Одеси

06:37 Ціни на продукти — як в Україні здорожчали овочі у 2024 році

2 листопада 2024

21:16 Небезпека для киян — міст Метро можуть закрити

06:12 Ціни на оренду у Львові — як зросла вартість житла в Україні

1 листопада 2024
Новина з відео

21:59 Хто винен у колапсі київського метрополітену — розслідування

20:17 Наскільки одесити готові до вступу України в ЄС

06:42 Індекс борщу — як в Україні зросли ціни на традиційну страву

Ексклюзив

04:34 Сюрпризи бюджету на наступний рік — скільки коштуватиме долар

31 жовтня 2024

06:53 ТОП-10 шкіл Одеси у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

Text

23:52 Російський опозиціонер підказав, що може зупинити Путіна

Text

22:42 Стала вдовою через три місяці — новий випуск Жінки-фенікс

Text

21:24 Камельчук пояснив, хто сплачуватиме штрафи за незаконні дрова

Text

17:54 "Мирна угода" Росії та зима без світла — ефір Вечір.LIVE

Text

14:24 Нардеп назвав винних у появі об'єктів ЗСУ на картах Google

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте - 80x80

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

Text

13:08 Негода в Україні та мобілізація жінок — ефір День.LIVE

Text

12:44 "Ідеальний" солдат — військовий аналітик надав характеристику

Text

08:00 Переведення медиків у піхоту і вибори в Молдові — ефір Ранок.LIVE

3 листопада 2024
Text

15:01 Що стало на заваді вступу України в НАТО при каденції Ющенка

2 листопада 2024
Text

23:08 Військовий відповів, чи наблизилися ЗСУ до стандартів НАТО

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

10:58 Кім пояснив, чому взяв на поруки нардепку, яка придбала дім на Одещині

25 жовтня 2024

07:01 ПриватБанк розірвав співпрацю з клієнтом за часте користування терміналом — деталі