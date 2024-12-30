Ушедшие в самоволку солдаты ВСУ теперь могут подать рапорт через Армия+

Военнослужащий ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В приложении "Армия+" реализована функция выхода из самовольного оставление части (СОЧ). Процедура упрощена и занимает не больше пяти минут. Каждый шаг сопровождается сообщением в приложении с подробным объяснением следующих действий.

Об этом сообщает ТСН.

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Как с помощью "Армия+" выйти из СОЧ

С помощью этого приложения самовольно покинувшие часть военнослужащие могут оформить цифровой рапорт и выразить желание вернуться на службу. После представления рапорта запускается четкий механизм, регламентирующий все этапы возвращения в ряды Вооруженных Сил Украины.

Пошаговый алгоритм действий:

1. Данные по рапорту поступают в Главное управление Военной службы правопорядка (ВСП). Военнослужащий обязан в течение 24 часов прибыть в отдел ВСП для оформления необходимых документов и получения предписания. Ему также предоставляется помощь в доставке в одну из 17 воинских частей, определенных утвержденным списком.

2. Командир воинской части обязан в течение 72 часов восстановить денежное довольствие и социальные гарантии военнослужащего.

3. После возвращения в ряды ВСУ военнослужащий, при необходимости, может подать рапорт на смену места службы через приложение "Армия+".

Напомним, до 1 января 2025 года вошедшие в СОЧ военнослужащие могут вернуться на службу без уголовного наказания и с восстановлением всех социальных гарантий. Продлить службу можно в своей бригаде или выбрать новую. В мобильном приложении для военных "Армия+" можно подать рапорт на возвращение на службу после первого самовольного ухода из воинской части. Его будут рассматривать в течение 24 часов.