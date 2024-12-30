Солдати ЗСУ, що пішли в самоволку, тепер можуть подати рапорт через Армія+

Військовослужбовець ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

У додатку "Армія+" реалізовано функцію виходу зі самовільного залишення частини (СЗЧ). Процедура спрощена та займає не більше п'яти хвилин. Кожен крок супроводжується повідомленням у додатку з детальним поясненням наступних дій.

Про це повідомляє ТСН.

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Як за допомогою "Армія+" вийти з СЗЧ

За допомогою цього додатка військовослужбовці, які самовільно залишили частину, можуть оформити цифровий рапорт та висловити бажання повернутися на службу. Після подання рапорту запускається чіткий механізм, що регламентує всі етапи повернення до лав Збройних Сил України.

Покроковий алгоритм дій:

1. Дані з рапорту надходять до Головного управління Військової служби правопорядку (ВСП). Військовослужбовець зобов'язаний протягом 24 годин прибути до відділу ВСП для оформлення необхідних документів та отримання припису. Йому також надається допомога у доставці до однієї з 17 військових частин, визначених затвердженим списком.

2. Командир військової частини зобов'язаний протягом 72 годин відновити грошове забезпечення та соціальні гарантії військовослужбовця.

3. Після повернення до лав ЗСУ військовослужбовець, за потреби, може подати рапорт на зміну місця служби через додаток "Армія+".

Нагадаємо, до 1 січня 2025 року військовослужбовці, які пішли в СЗЧ, можуть повернутись на службу без кримінального покарання та з відновленням усіх соціальних гарантій. Продовжити службу можна у своїй бригаді або ж обрати нову. У мобільному застосунку для військових "Армія+" можна подати рапорт на повернення на службу після першого самовільного залишення військової частини. Його розглядатимуть протягом 24 годин.