Україна
Видео

Сопровождение лица без инвалидности — можно ли выехать за границу

Сопровождение лица без инвалидности — можно ли выехать за границу

Ua ru
Дата публикации 8 февраля 2026 12:20
Выезд за границу для сопровождения - можно ли сопровождать лицо без инвалидности
Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Гражданин может выезжать за границу в роли опекуна того или иного лица. Для этого необязательно даже, чтобы лицо, над которым осуществляют опеку, имело официально подтвержденную инвалидность.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Выезд за границу — да или нет

На время войны, до завершения действия военного положения, выезд за пределы Украины для части граждан является закрытым.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он выехать за границу, сопровождая лицо, которое не имеет инвалидности (но при этом оно по решению суда признано недееспособным).

Мужчина объяснил, что был назначен опекуном этого лица, своей близкой родственницы.

"Вы имеете право на пересечение границы при имеющейся отсрочке в связи с опекунством", — подчеркнул в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.

Основание для выезда опекуна

Юрист объяснил, на основании чего опекун может пересекать государственную границу во время военного положения.

"Ваше основание для выезда — пункт 2-6 постановления КМУ 57, согласно которому в случае введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения право на пересечение государственной границы, кроме лиц, указанных в пунктах 2-1 и 2-2 этих Правил, также имеют другие военнообязанные лица, которые не подлежат призыву на военную службу по мобилизации", — отметил Дерий.

Таким образом, пограничники не должны запрещать такому гражданину, который сопровождает недееспособное лицо как опекун, выезжать за границу.

суд инвалидность военнообязанные опекун выезд за границу
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
