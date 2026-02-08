Виїзд за кордон для супроводу - чи можна супроводжувати особу без інвалідності

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Громадянин може виїжджати за кордон у ролі опікуна тієї чи іншої особи. Для цього необов’язково навіть, щоб особа, над якою здійснюють опіку, мала офіційно підтверджену інвалідність.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Виїзд за кордон — так чи ні

На час війни, до завершення дії воєнного стану, виїзд за межі України для частини громадян є закритим.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він виїхати за кордон, супроводжуючи особу, яка не має інвалідності (але при цьому вона за рішенням суду визнана недієздатною).

Чоловік пояснив, що був призначений опікуном цієї особи, своєї близької родички.

"Ви маєте право на перетин кордону при наявній відстрочці у зв'язку з опікунством", — підкреслив у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій.

Підстава для виїзду опікуна

Юрист пояснив, на підставі чого опікун може перетинати державний кордон під час воєнного стану.

"Ваша підстава для виїзду — пункт 2-6 постанови КМУ 57, згідно якого у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану право на перетин державного кордону, крім осіб, зазначених у пунктах 2-1 та 2-2 цих Правил, також мають інші військовозобов’язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації", — зазначив Дерій.

Таким чином, прикордонники не мають забороняти такому громадянину, який супроводжує недієздатну особу як опікун, виїжджати за кордон.

