Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Супровід особи без інвалідності — чи можна виїхати за кордон

Супровід особи без інвалідності — чи можна виїхати за кордон

Ua ru
Дата публікації: 8 лютого 2026 12:20
Виїзд за кордон для супроводу - чи можна супроводжувати особу без інвалідності
Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Громадянин може виїжджати за кордон у ролі опікуна тієї чи іншої особи. Для цього необов’язково навіть, щоб особа, над якою здійснюють опіку, мала офіційно підтверджену інвалідність.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Реклама
Читайте також:

Виїзд за кордон — так чи ні

На час війни, до завершення дії воєнного стану, виїзд за межі України для частини громадян є закритим.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він виїхати за кордон, супроводжуючи особу, яка не має інвалідності (але при цьому вона за рішенням суду визнана недієздатною).

Чоловік пояснив, що був призначений опікуном цієї особи, своєї близької родички.

"Ви маєте право на перетин кордону при наявній відстрочці у зв'язку з опікунством", — підкреслив у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій.

Підстава для виїзду опікуна

Юрист пояснив, на підставі чого опікун може перетинати державний кордон під час воєнного стану.

"Ваша підстава для виїзду — пункт 2-6 постанови КМУ 57, згідно якого у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану право на перетин державного кордону, крім осіб, зазначених у пунктах 2-1 та 2-2 цих Правил, також мають інші військовозобов’язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації", — зазначив Дерій.

Таким чином, прикордонники не мають забороняти такому громадянину, який супроводжує недієздатну особу як опікун, виїжджати за кордон.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, яка може бути проблема на кордоні у громадянина, що оформив відстрочку від мобілізації для догляду за близьким родичем.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можна виїхати за кордон без бронювання та відстрочки.

суд інвалідність військовозобов'язані опікун виїзд за кордон
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації