Сопровождение лица с инвалидностью — условие выезда за границу

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 20:00
Выезд за границу как сопровождение лица с инвалидностью - условия и правила
Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Гражданин может выехать за границу, сопровождая одного из родителей, у которых официально установлена инвалидность первой или второй группы. Но для того, чтобы не оформлять никаких дополнительных документов, такой гражданин должен соблюсти одно ключевое условие.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Читайте также:

Выезд за границу возможен

К юристам обратился гражданин, который планирует помочь выехать за границу отцу, который имеет бессрочную вторую группу инвалидности и официально исключен с воинского учета.

У отца при этом есть еще один сын, но он давно проживает в другой стране.

Мужчина поинтересовался, может ли он сопровождать отца за границу — и какие при этом ему документы от территориального центра комплектования нужно иметь при себе.

"При Ваших обстоятельствах существует неоспоримое право на пересечение границы вместе с отцом", — подчеркнул в комментарии гражданину юрист Владислав Дерий.

Важное условие и альтернатива

Вместе с тем, добавил юрист, существует одно важное условие, которое должно быть соблюдено.

"Такой гражданин обязательно должен иметь зарегистрированное место жительства вместе с отцом", — подчеркнул Дерий.

В противном случае нужно оформлять Акт установления осуществления ухода за отцом.

"Никаких документов от ТЦК брать не нужно", — заверил юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, какие новые правила выезда за границу были введены с 1 января 2026 года.

Добавим, мы сообщали о том, как выехать за границу без брони и отсрочки от мобилизации.

госрегистрация военнообязанные родители лицо с инвалидностью выезд за границу
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
