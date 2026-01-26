Відео
Головна Мобілізація Супровід особи з інвалідністю — умова виїзду за кордон

Супровід особи з інвалідністю — умова виїзду за кордон

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 20:00
Виїзд за кордон як супровід особи з інвалідністю - умови та правила
Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Громадянин може виїхати за кордон, супроводжуючи одного із батьків, у яких офіційно встановлену інвалідність першої чи другої групи. Але для того, аби не оформлювати жодних додаткових документів, такий громадянин повинен дотриматися однієї ключової умови.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

До юристів звернувся громадянин, який планує допомогти виїхати за кордон батьку, який має безстрокову другу групу інвалідності і офіційно виключений з військового обліку.

У батька при цьому є ще один син, але він давно проживає в іншій країні.

Чоловік поцікавився, чи може він супроводжувати батька за кордон — і які при цьому йому документи від територіального центру комплектування потрібно мати при собі.

"За Ваших обставин існує беззаперечне право на перетин кордону разом з батьком", — підкреслив у коментарі громадянину юрист Владислав Дерій.

Важлива умова і альтернатива

Разом з тим, додав юрист, існує одна важлива умова, яка має бути дотримана.

"Такий громадянин обов'язково повинен мати зареєстроване місце проживання разом з батьком", — підкреслив Дерій.

У іншому випадку потрібно оформлювати Акт встановлення здійснення догляду за батьком.

"Жодних документів від ТЦК брати не потрібно", — запевнив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які нові правила виїзду за кордон були запроваджені з 1 січня 2026 року.

Додамо, ми повідомляли про те, як виїхати за кордон без броні та відстрочки від мобілізації.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
