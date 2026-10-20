Обвиняемые вместе с правоохранителями. Фото: facebook.com/pgo.gov.ua

В Закарпатье и Прикарпатье будут судить 11 чиновников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Их обвиняют во внесении ложной информации и незаконных изменений в реестр "Оберіг". Речь идет о фиктивном оформлении мобилизации и безосновательной отмене розыска.

Об этом 15 октября сообщили в Офисе генерального прокурора Украины, передает Новини.LIVE.

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Детали дела

По данным следствия, в Закарпатье организованная группа, в состав которой входили руководитель РТЦК, его заместитель и пятеро подчиненных, в период с октября прошлого года по март текущего года фиктивно оформила мобилизацию 329 человек. Начальник военкомата подтвердил данные о 162 людях, его заместитель — о 108 военнообязанных, а остальные участники схемы — о 59 мужчинах призывного возраста. Среди фиктивно мобилизованных были и те, кто уже проходил военную службу, и умершие.

Задержание подозреваемого. Фото: facebook.com/pgo.gov.ua

Также среди фигурантов дела — четверо бывших чиновников ТЦК и СП из Прикарпатья. Двое из них искусственно завысили показатели выполнения мобилизационного плана: внесли сведения о призыве 49 человек. Еще двое отменили розыск девяти военнообязанных, которые не уточнили учетные данные и не имели оснований для отсрочки.

"В двух областях выявлено 378 случаев фиктивного оформления мобилизации и девять случаев безосновательной отмены розыска", — говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.

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Какие меры пресечения избрал суд чиновникам ТЦК

В Закарпатье руководителя РТЦК отстранили от исполнения служебных обязанностей, а его заместителя перевели в другое подразделение. Пятерых обвиняемых суд взял под стражу, но разрешил им выйти на свободу в случае внесения залога. Еще двум назначили личное обязательство.

В Прикарпатье одного из фигурантов арестовали, но он имел право внести залог и выйти на свободу. Еще одному военному суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Суспільне сообщал, что суд рассматривает дело об изготовлении фиктивных военных удостоверений. На имущество, которое изъяли во время обысков, наложили арест. Дельцу грозит до десяти лет тюрьмы.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Государственное бюро расследований писал, что в Хмельницкой области двое сотрудников ТЦК и СП избили военнообязанного. Мужчине, который не захотел ехать в центр базовой общевойсковой подготовки, сломали ребра и нос. Нападавших будуть судить.