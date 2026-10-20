Обвинувачені із правоохоронцями. Фото: facebook.com/pgo.gov.ua

На Закарпатті та Прикарпатті судитимуть 11 посадовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Їх обвинувачують у внесенні неправдивої інформації та незаконних змін до реєстру "Оберіг". Йдеться про фіктивне оформлення мобілізації та безпідставне скасування розшуку.

Про це 15 жовтня повідомили в Офісі генпрокурора України, передає Новини.LIVE.

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Деталі справи

За даними слідства, на Закарпатті організована група, до складу якої входили керівник РТЦК, його заступник і п'ятеро підлеглих, у період від жовтня минулого року до березня поточного року фіктивно оформили мобілізацію 329 людей. Начальник військкомату підтвердив дані про 162 людей, його заступник — про 108 військовозобов'язаних, а інші учасники схеми — про 59 чоловіків призовного віку. Серед фіктивно мобілізованих були і ті, хто вже проходив військову службу, і померлі.

Затримання підозрюваного. Фото: facebook.com/pgo.gov.ua

Також серед фігурантів справи — четверо експосадовців ТЦК та СП із Прикарпаття. Двоє з них штучно завищили показники виконання мобілізаційного плану: внесли відомості про призов 49 людей. Ще двоє скасували розшук дев'ятьох військовозобов'язаних, які не уточнили облікові дані та не мали підстав для відстрочки.

"У двох областях встановлено 378 випадків фіктивного оформлення мобілізації та дев'ять випадків безпідставного скасування розшуку", — йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора.

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На Закарпатті керівника РТЦК відсторонили від виконання службових обов'язків, а його заступника перевели до іншого підрозділу. П'ятьох обвинувачених суд узяв під варту, але дозволив їм вийти на волю в разі внесення застави. Ще двом призначили особисте зобов'язання.

На Прикарпатті один із фігурантів потрапив під арешт, але мав право внести заставу та вийти на волю. Ще одному військовому суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Суспільне повідомляв, що суд розглядає справу про виготовлення фіктивних військових посвідчень. На вилучене під час обшуків майно наклали арешт. Ділку загрожує до десяти років в'язниці.

Також Новини.LIVE з посиланням на Державне бюро розслідувань писав, що на Хмельниччині двоє працівників ТЦК та СП покалічили військовозобов'язаного. Чоловіку, який не схотів їхати до центру базової загальновійськової підготовки, зламали ребра та ніс. Нападників судитимуть.