Военнослужащий ВСУ. Фото: 57-я ОМПБр имени Костя Гордиенко

Устное уведомление о подписании контракта на службу в армии не дает работодателю права уволить работника. Компаниям требуется документальное подтверждение начала службы. Согласно закону, за контрактником сохраняется его должность, но руководство уже не обязано выплачивать ему зарплату.

Об этом предупреждает Волынский ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Как ведется документация на предприятии в случае мобилизации работника по контракту

Когда работник решает вступить в ряды армии и подписывает соответствующий контракт, предприятие обязано временно приостановить его рабочие функции. Отдел кадров не имеет юридических оснований издавать приказ об увольнении, опираясь исключительно на устное предупреждение об изменении статуса. Работодателю необходим физический документ, четко подтверждающий факт начала прохождения службы.

Какие документы требуются от контрактника

Законодательство предлагает несколько вариантов подтверждения. Чтобы запустить кадровую процедуру, военнослужащему достаточно передать на предприятие лишь один документ из утвержденного перечня.

Работодатель обязан принять любой из этих документов:

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военно-учетный документ, в котором проставлены соответствующие служебные отметки;

официальную справку, подтверждающую факт прохождения военной службы;

выписку из приказа командира части о зачислении военнослужащего в списки личного состава;

копию подписанного контракта о прохождении службы.

Трудовые гарантии и вопросы заработной платы

Как только на столе кадровика появляется один из перечисленных документов, вступает в силу статья 119 Кодекса законов о труде Украины. Государство гарантирует, что трудовые отношения с военнослужащим не разрываются. За человеком на весь период его службы по контракту надежно сохраняется должность и конкретное место работы.

Однако после последних законодательных изменений компании больше не обязаны ежемесячно выплачивать мобилизованным или контрактникам их зарплату. Исключение составляют лишь те предприятия, где сохранение таких выплат прямо прописано во внутренних положениях, трудовом или коллективном договоре.

Чтобы соблюсти порядок во внутренней документации, специалисты предприятия должны выполнить несколько шагов.

Процедура оформления выглядит следующим образом:

подготовка и подписание официального приказа об освобождении работника от исполнения его обязанностей; фиксация факта отсутствия сотрудника путем проставления соответствующих отметок в табеле учета рабочего времени; обновление информации в данных военного учета компании; приложение полученных от военных документов к его личному делу в архиве.

Новини.LIVE сообщали, что служба родственников в армии не дает отсрочки от мобилизации, поэтому могут призвать нескольких членов одной семьи одновременно. Единственное исключение, когда закон гарантирует отсрочку, — это гибель близкого родственника на фронте или наличие у него официального статуса пропавшего без вести.

Между тем "снятие" и "исключение" с воинского учета имеют принципиальное различие. Вместе с этим будет отличаться и зона ответственности гражданина перед армией и государством.