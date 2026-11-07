Військовослужбовець ЗСУ. Фото: 57 ОМПБр імені Костя Гордієнка

Усне повідомлення про підпис контракту для служби у війську не дає права роботодавцю оформити увільнення працівника. Компаніям потрібне документальне підтвердження початку служби. Згідно із законом, за контрактником зберігатиметься його посада, але платити йому зарплату керівництво уже не зобов'язане.

Про це попереджає Волинський ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Як відбувається ведення документів на підприємстві у разі мобілізації працівника по контракту

Коли працівник вирішує доєднатися до лав армії та підписує відповідний контракт, підприємство зобов'язане тимчасово призупинити його робочі функції. Відділ кадрів не має юридичних підстав видавати наказ про увільнення, спираючись виключно на усне попередження про зміну статусу. Роботодавцю необхідний фізичний документ, який чітко засвідчує факт початку проходження служби.

Які документи вимагають від контрактника

Законодавство пропонує кілька варіантів підтвердження. Щоб запустити кадрову процедуру, військовослужбовцю достатньо передати на підприємство лише один документ із затвердженого переліку.

Роботодавець зобов'язаний прийняти будь-який із цих паперів:

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військово-обліковий документ, у якому проставлені відповідні службові відмітки;

офіційну довідку, яка засвідчує факт проходження військової служби;

витяг із наказу командира частини про те, що бійця зараховано до списків особового складу;

копію підписаного контракту про проходження служби.

Трудові гарантії та питання зарплати

Як тільки на столі кадровика з'являється один із перелічених документів, у дію вступає стаття 119 Кодексу законів про працю України. Держава гарантує, що трудові відносини з військовослужбовцем не розриваються. За людиною на весь період її служби за контрактом надійно зберігається посада та конкретне місце роботи.

Та після останніх законодавчих змін компанії більше не зобов'язані щомісяця виплачувати мобілізованим чи контрактникам їхню зарплату. Виняток становлять лише ті підприємства, де збереження таких виплат прямо прописане у внутрішніх положеннях, трудовому чи колективному договорі.

Аби зберегти порядок у внутрішній документації, фахівці підприємства мають виконати кілька кроків.

Процедура оформлення виглядає так:

підготовка та підписання офіційного наказу про увільнення працівника від виконання його обов'язків; фіксація факту відсутності людини через проставлення відповідних позначок у табелі обліку робочого часу; оновлення інформації у відомостях військового обліку компанії; долучення отриманих від військового паперів до його особистої справи в архіві.

Новини.LIVE інформували, що служба рідних в армії не дає відстрочки від мобілізації, тож призвати можуть кількох членів однієї родини одночасно. Єдиний виняток, коли закон гарантує відстрочку — це загибель близького родича на фронті або наявність у нього офіційного статусу зниклого безвісти.

Тим часом "зняття" та "виключення" з військового обліку мають принципову різницю. Разом з цим буде відрізнятися і зона відповідальності громадянина перед армією та державою.