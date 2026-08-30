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Главная Мобилизация Сотрудники на дистанционке: как предприятию пройти проверку ТЦК

Сотрудники на дистанционке: как предприятию пройти проверку ТЦК

Ua ru
30 августа 2026 06:31
Проверка ТЦК на предприятии, где в офисе нет сотрудников
Мужчина разговаривает по телефону. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Если предприятие попало в план проверок ТЦК, удаленная работа сотрудников не отменяет их проведение. Компаниям, сотрудники которых не работают в офисе, рекомендуется заранее уведомить об этом ТЦК и договориться о том, как и где предоставить документы по воинскому учету.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ответ Татьяны Донец для Kadroland.

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Что делать, если в офисе никого нет

Как пояснила эксперт Татьяна Донец, предприятию не стоит дожидаться дня проверки, когда представители комиссии могут приехать по юридическому адресу и никого там не застать. Лучше заранее письменно обратиться в ТЦК.

В сообщении необходимо пояснить, что сотрудники работают удаленно и фактически не находятся по адресу предприятия. Также следует подтвердить готовность пройти проверку, оставить контакты руководителя или лица, ответственного за воинский учет, и попросить определить порядок ее проведения.

Как ТЦК может провести проверку

Предприятие может предложить несколько вариантов. В частности, передать необходимые документы для проверки, договориться о другом помещении или обеспечить присутствие руководителя и ответственного сотрудника в офисе в назначенный день. При этом удаленная работа сама по себе не означает, что ТЦК обязан проверять предприятие исключительно по документам. Окончательный формат необходимо согласовать с органом, проводящим проверку.

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В то же время Порядок организации и ведения воинского учета № 1487 предусматривает документальную проверку, если выполнить утвержденный план невозможно в силу обстоятельств непреодолимой силы. В таком случае предприятию направляется письменный запрос.

Какие документы может запросить ТЦК

В ходе документальной проверки у предприятий могут потребовать приказ о назначении ответственного за воинский учет и его должностную инструкцию. Также могут проверить списки персонального воинского учета, ведомость оперативного учета, информацию о забронированных работниках и тех, кому выдали мобилизационные распоряжения. По завершении документальной проверки составляется акт. Согласно приведенным экспертом нормам, его должны направить предприятию в течение 30 дней после получения ответов на письменные запросы.

Поэтому, если компания работает удаленно, игнорировать запланированную проверку не стоит. Предприятию необходимо заранее связаться с ТЦК, сообщить об отсутствии сотрудников в офисе и письменно согласовать дальнейшие действия.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинским защитникам и защитницам больше не обязательно носить с собой бумажные удостоверения для подтверждения своего статуса. В настоящее время более миллиона ветеранов перешли на использование электронного документа, доступного в государственном приложении "Дія".

Также Новини.LIVE сообщали, что отсрочка от мобилизации действует до тех пор, пока у человека есть законные основания для неё. Если обстоятельства изменятся, право на отсрочку можно утратить. Это касается, в частности, студентов, многодетных родителей и тех, кто получил ее по состоянию здоровья или для ухода за близкими.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что в сентябре размер выплат украинским военным будет зависеть от должности, звания, выслуги и задач, которые они выполняют. Помимо основного денежного обеспечения, военнослужащие могут получать дополнительные вознаграждения за боевые и специальные задания.

мобилизация проверки сотрудники ТЦК и СП дистанционная работа
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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