Перевірка ТЦК на підприємстві без працівників в офісі

Чоловік розмовляє телефоном. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Якщо підприємство потрапило до плану перевірок ТЦК, дистанційна робота працівників не скасовує їх проведення. Компанії, де співробітники не працюють в офісі, радять заздалегідь повідомити про це ТЦК та домовитися, як і де надати документи з військового обліку.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на відповідь Тетяни Донець для Kadroland.

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Що робити, якщо в офісі нікого немає

Як пояснила експертка Тетяна Донець, підприємству не варто чекати дня перевірки, коли представники комісії можуть приїхати за юридичною адресою і нікого там не застати. Краще завчасно письмово звернутися до ТЦК.

У повідомленні потрібно пояснити, що працівники працюють дистанційно та фактично не перебувають за адресою підприємства. Також варто підтвердити готовність пройти перевірку, залишити контакти керівника або відповідального за військовий облік та попросити визначити спосіб її проведення.

Як можуть провести перевірку ТЦК

Підприємство може запропонувати кілька варіантів. Зокрема, передати необхідні документи для перевірки, домовитися про інше приміщення або забезпечити присутність керівника та відповідального працівника в офісі у визначений день. При цьому дистанційна робота сама по собі не означає, що ТЦК зобов'язаний перевіряти підприємство лише за документами. Остаточний формат потрібно погодити з органом, який проводить перевірку.

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Водночас Порядок організації та ведення військового обліку №1487 передбачає документальну перевірку, якщо виконати затверджений план неможливо через обставини непереборної сили. У такому разі підприємству надсилають письмовий запит.

Які документи може запросити ТЦК

Під час документальної перевірки у підприємств можуть вимагати наказ про призначення відповідального за військовий облік та його посадову інструкцію. Також можуть перевірити списки персонального військового обліку, відомість оперативного обліку, інформацію про заброньованих працівників та тих, кому видали мобілізаційні розпорядження. Після завершення документальної перевірки складається акт. Згідно з наведеними експерткою нормами, його мають направити підприємству протягом 30 днів після отримання відповідей на письмові запити.

Тож якщо компанія працює дистанційно, залишати заплановану перевірку без уваги не варто. Підприємству потрібно завчасно зв'язатися з ТЦК, повідомити про відсутність працівників в офісі та письмово погодити подальші дії.

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