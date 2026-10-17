Сотрудники ТЦК сломали ребра мужчине: предстанут перед судом
Двоих военнослужащих Хмельницкого районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) обвиняют в избиении мобилизованного мужчины. Досудебное расследование завершили. Дело направили в суд.
Об этом 14 октября сообщило Государственное бюро расследований, передает Новини.LIVE.
Детали дела
По данным следствия, летом 2024 года мобилизованный мужчина в помещении РТЦК и СП заявил, что не поедет в центр базовой общевойсковой подготовки. Двое представителей военкомата пытались силой заставить его покинуть казарму и сесть в машину. Один из нападавших прижал мужчину к кровати и удерживал, чтобы тот не сопротивлялся, а другой — бил по голове и туловищу. Избиение прервал третий военный. Он же вызвал на место правоохранителей и медиков.
Какое наказание грозит представителям ТЦК
В ходе следствия оба фигуранта признали свою вину и раскаялись. Одного из них перевели в боевое подразделение, другого — понизили в должности. За нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими и применение насилия (ч. 3 ст. 406 Уголовного кодекса Украины) им грозит до десяти лет тюрьмы.
Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Полтавский областной ТЦК и СП сообщал, что военный через полтора месяца после самовольного отсутствия решил вернуться на службу. Мужчину освободили от уголовной ответственности. Дело закрыли.
Также Новини.LIVE со ссылкой на Львовскую областную прокуратуру писал, что житель Днепра организовал побег в Молдову мужчине призывного возраста. Чтобы добраться до соседней страны, беглец должен был переплыть реку, но завершить операцию не удалось. Дельца задержали и поместили под стражу.