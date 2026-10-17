Сотрудники ТЦК. Фото иллюстративное: npu.gov.ua

Двоих военнослужащих Хмельницкого районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) обвиняют в избиении мобилизованного мужчины. Досудебное расследование завершили. Дело направили в суд.

Об этом 14 октября сообщило Государственное бюро расследований, передает Новини.LIVE.

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Детали дела

По данным следствия, летом 2024 года мобилизованный мужчина в помещении РТЦК и СП заявил, что не поедет в центр базовой общевойсковой подготовки. Двое представителей военкомата пытались силой заставить его покинуть казарму и сесть в машину. Один из нападавших прижал мужчину к кровати и удерживал, чтобы тот не сопротивлялся, а другой — бил по голове и туловищу. Избиение прервал третий военный. Он же вызвал на место правоохранителей и медиков.

Какое наказание грозит представителям ТЦК

В ходе следствия оба фигуранта признали свою вину и раскаялись. Одного из них перевели в боевое подразделение, другого — понизили в должности. За нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими и применение насилия (ч. 3 ст. 406 Уголовного кодекса Украины) им грозит до десяти лет тюрьмы.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Полтавский областной ТЦК и СП сообщал, что военный через полтора месяца после самовольного отсутствия решил вернуться на службу. Мужчину освободили от уголовной ответственности. Дело закрыли.

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