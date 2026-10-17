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Головна Мобілізація Працівники ТЦК зламали ребра чоловіку: постануть перед судом

Працівники ТЦК зламали ребра чоловіку: постануть перед судом

Ua ru
17 жовтня 2026 03:32
Двох працівників ТЦК судитимуть за завдання травм мобілізованому npu.gov.ua
Працівники ТЦК. Фото ілюстративне: npu.gov.ua

Двох військовослужбовців Хмельницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) обвинувачують у побитті мобілізованого чоловіка. Досудове розслідування завершили. Справу скерували до суду.

Про це 14 жовтня повідомило Державне бюро розслідувань, передає Новини.LIVE.

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Деталі справи

За даними слідства, улітку 2024 року мобілізований чоловік у приміщенні РТЦК та СП заявив, що не поїде до центру базової загальновійськової підготовки. Двоє представників військкомату намагалися силою змусити його залишити казарму та сісти в автівку. Один із нападників притиснув чоловіка до ліжка і тримав, щоб той не чинив опір, а інший — бив по голові та тулубу. Побиття припинив третій військовий. Він же викликав на місце правоохоронців і медиків.

Яке покарання загрожує представниками ТЦК 

Під час слідства обидва фігуранти визнали свою провину та розкаялися. Одного з них перевели до бойового підрозділу, іншого — понизили в посаді. За порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями та застосування насильства (ч. 3 ст. 406 Кримінального кодексу України) їм загрожує до десяти років в'язниці.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Полтавський обласний ТЦК та СП повідомляв, що військовий за півтора місяця після СЗЧ вирішив повернутися до служби. Чоловіка звільнили від кримінальної відповідальності. Справу закрили.

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Також Новини.LIVE з посиланням на Львівську обласну прокуратуру писав, що житель Дніпра організував утечу до Молдови чоловіку призовного віку. Щоб дістатися сусідньої країни втікач мав переплисти ріку, але завершити оборудку не вдалося. Ділка затримали та взяли під варту.

Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

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