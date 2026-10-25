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Главная Мобилизация Советский военный билет с исключением из учета: какова его юридическая сила

Советский военный билет с исключением из учета: какова его юридическая сила

Ua ru
25 октября 2026 12:20
Советский военный билет: когда документ теряет силу ГПСУ
Проверка документов на блокпосту. Фото: ГПСУ

Советский военный билет с отметкой о списании по состоянию здоровья больше не защищает от проблем на блокпостах, если данных нет в реестре «Оберег». Мужчины до 60 лет, которых списали с учета еще во времена СССР, рискуют быть задержанными на блокпостах из-за отсутствия данных в электронной базе.

Объяснения дал юрист Юрий Айвазян, передает Новини.LIVE.

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Почему советский военный билет не действует без базы "Оберіг"

Вопрос о действительности старых документов возник на примере 58-летнего жителя области, который рассмотрел и прокомментировал юрист Юрий Айвазян. Семейный врач направил мужчину в областную больницу в Киеве для обследования и дальнейшего установления инвалидности на основании оценки повседневного функционирования человека (ЭКОПФО).

Еще в 1987 году мужчину исключили из воинского учета из-за серьезных проблем со зрением, о чем имеется запись в советском военном билете. Недавно местный офтальмолог подтвердил те же показатели: его левый глаз видит на 0,1 без коррекции и на 0,3 с коррекцией при высокой степени астигматизма, а на правом глазу зафиксирована некорректируемая амблиопия тяжелой степени с остротой зрения менее 0,04.

Мужчина объяснил, что боится принудительной мобилизации на блокпосту по дороге в столицу, поскольку он не устанавливал приложение "Резерв+".

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Адвокат Юрий Айвазян поясняет, что согласно пункту 3 части шестой статьи 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" от 25 марта 1992 года № 2232-XII, граждан, списанных по непригодности, мобилизовать нельзя, и оформлять инвалидность для подтверждения исключения 1987 года не требуется.

Отказывать в рассмотрении документа только из-за советского бланка незаконно, ведь пункт 2 постановления Кабмина № 559 от 16 мая 2024 года сохраняет действие старых билетов до выдачи новых. Однако пункты 3 и 4 утвержденного этим постановлением Порядка требуют, чтобы бумажные записи полностью совпадали с электронным реестром "Оберіг".

"С 16 декабря 2025 года пункт 4 данного Порядка прямо предусматривает, что бумажные документы, сведения в которых не соответствуют реестру, считаются недействительными, а лицо, в том числе исключенное из воинского учета, должно сформировать электронный документ. Следовательно, отсутствие приложения "Резерв+" не устраняет проблему возможного несоответствия. При этом ошибочная запись в реестре нельзя считать достаточным обоснованием законности отмены Вашего предыдущего исключения: ошибку нужно исправлять на основании документов", — подчеркивает Юрий Айвазян.

Как проверить данные и подготовиться к блокпосту

На блокпостах полицейские и уполномоченные представители ТЦК и СП имеют право проверять паспорта и военно-учетные документы всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет (пункты 49 и 51 Порядка проведения призыва, утвержденного постановлением КМУ № 560 от 16 мая 2024 года). В 58 лет такая проверка определяет отношение лица к воинской обязанности.

Юрист советует подготовиться к выезду заранее:

  • создать электронный документ с QR-кодом через портал "Дія" (если сервис находит данные) и распечатать его; пункты 5–6 Порядка № 559 позволяют сделать это лицам, исключенным из учета по непригодности, причем создание документа или установление статуса "Резерв+" не является выдачей нового билета, согласием на призыв или основанием для отмены списания;
  • в случае нежелания пользоваться электронными сервисами необходимо подать письменный запрос в ТЦК и СП, где хранится дело, чтобы проверить данные в реестре и потребовать исправления ошибок (право гарантировано пунктами 1–2 части первой статьи 9 Закона Украины № 1951-VIII от 16 марта 2017 года), приложив копии страниц билета с личными данными и записью об исключении, но сам запрос не заменяет документ и не доказывает, что данные уже исправлены;
  • взять с собой в поездку оригиналы паспорта, военного билета, направления на обследование, заключения офтальмолога и подтверждения записи в больницу с датой приема, которые объяснят цель поездки, но от проверки не избавят;
  • оставить копии страниц билета о списании близкому человеку, а из-за серьезных нарушений зрения ехать с сопровождающим;
  • во время проверки на блокпосту предъявить билет и сразу указать на запись об исключении из учета.

Отсутствие "Резерв+" на телефоне не является основанием для задержания. Однако согласно пункту 54 Порядка № 560 в случае выявления нарушений учета или несоответствий с базой полицейский имеет право произвести административное задержание и доставить человека в ТЦК.

"Если вам не разрешают продолжить поездку, требуйте назвать конкретное основание, сообщить, задержаны ли вы, оформить протокол задержания и обеспечить уведомление близких и доступ к адвокату. Сообщите о нарушении зрения и предъявите медицинское заключение. В объяснениях зафиксируйте, что Вы предъявили документ об исключении и направляетесь на назначенное обследование", — советует адвокат.

Новини.LIVE поясняли, что утерянные военные билеты, удостоверения участника боевых действий и другие армейские справки подлежат восстановлению, однако обращаться в ТЦК приходится далеко не всегда. Все зависит от типа документа и того, какой именно орган его выдавал.

Между тем, если в приложении "Резерв+" исчезает военно-регистрационный документ, это обычно свидетельствует об отсутствии данных в системе "Оберіг" или о сбоях при их обработке. Юрист дал совет, как перестраховаться с приложением, чтобы не возникло проблем при проверке документов.

мобилизация проверки ВВК военнообязанные блокпост военно-учетный документ
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан

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