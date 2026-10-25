Перевірка документів на блокпосту. Фото: ДПСУ

Радянський військовий квиток із відміткою про списання за станом здоров'я більше не захищає від проблем на блокпостах, якщо даних немає в реєстрі "Оберіг". Чоловіки до 60 років, яких списали з обліку ще за часів СРСР, ризикують бути затриманими на блокпостах через відсутність даних в електронній базі.

Пояснення надав юрист Юрій Айвазян, передає Новини.LIVE.

Реклама

Чому радянський військовий квиток не діє без бази "Оберіг"

Питання чинності старих документів постало на прикладі 58-річного жителя області, який розглянув та прокоментував юрист Юрій Айвазян. Чоловіка сімейний лікар направив до обласної лікарні у Київ для обстеження та подальшого встановлення інвалідності через оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО).

Ще у 1987 році чоловіка виключили з військового обліку через критичні проблеми із зором, про що є запис у радянському військовому квитку. Нещодавно місцевий офтальмолог підтвердив ті самі показники: його ліве око бачить на 0,1 без корекції та на 0,3 з корекцією при високому ступені астигматизму, а на правому оці зафіксована некоригована амбліопія важкого ступеня з гостротою зору менше ніж 0,04.

Чоловік пояснив, що боїться примусової мобілізації на блокпосту по дорозі до столиці, оскільки він застосунок "Резерв+" не встановлював.

Читайте також:

Адвокат Юрій Айвазян пояснює, що згідно з пунктом 3 частини шостої статті 37 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" від 25 березня 1992 року № 2232-XII списаних за непридатністю громадян не можуть мобілізувати, і оформлювати інвалідність для підтвердження виключення 1987 року не потрібно.

Відмовляти у розгляді документа лише через радянський бланк незаконно, адже пункт 2 постанови Кабміну № 559 від 16 травня 2024 року зберігає дію старих квитків до видачі нових. Проте пункти 3 та 4 затвердженого цією постановою Порядку вимагають, щоб паперові записи повністю збігалися з електронним реєстром "Оберіг".

"З 16 грудня 2025 року пункт 4 цього Порядку прямо передбачає, що паперові документи, відомості в яких не відповідають реєстру, вважаються недійсними, а особа, зокрема й виключена з військового обліку, повинна сформувати електронний документ. Отже, невстановлення Резерв+ не усуває проблеми можливої розбіжності. При цьому помилковий запис у реєстрі не можна вважати достатнім обґрунтуванням законності скасування Вашого попереднього виключення: помилку потрібно виправляти на підставі документів", — наголошує Юрій Айвазян.

Як перевірити дані та підготуватися до блокпоста

На блокпостах поліцейські та уповноважені представники ТЦК та СП мають право перевіряти паспорти і військово-облікові документи всіх чоловіків віком від 18 до 60 років (пункти 49 і 51 Порядку проведення призову, затвердженого постановою КМУ № 560 від 16 травня 2024 року). У 58 років така перевірка встановлює відношення особи до військового обов'язку.

Юрист радить підготуватися до виїзду заздалегідь:

сформувати електронний документ із QR-кодом через портал "Дія" (якщо сервіс знаходить дані) та роздрукувати його; пункти 5–6 Порядку № 559 дозволяють це зробити виключеним з обліку за непридатністю, причому генерація документа чи встановлення "Резерв+" не є видачею нового квитка , згодою на призов або підставою скасувати списання;

, згодою на призов або підставою скасувати списання; за небажання користуватися електронними сервісами треба подати письмовий запит до ТЦК та СП, де зберігається справа, щоб перевірити дані в реєстрі та вимагати виправлення помилок (право гарантоване пунктами 1–2 частини першої статті 9 Закону України № 1951-VIII від 16 березня 2017 року), додавши копії сторінок квитка з особистими даними і записом про виключення, але сам запит документ не замінює і не доводить, що дані вже виправили;

до ТЦК та СП, де зберігається справа, щоб перевірити дані в реєстрі та вимагати виправлення помилок (право гарантоване пунктами 1–2 частини першої статті 9 Закону України № 1951-VIII від 16 березня 2017 року), додавши копії сторінок квитка з особистими даними і записом про виключення, але сам запит документ не замінює і не доводить, що дані вже виправили; взяти в дорогу оригінали паспорта, військового квитка, направлення на обстеження, висновок офтальмолога та підтвердження запису до лікарні з датою прийому, які пояснять мету поїздки, але від перевірки не звільнять;

залишити копії сторінок квитка про списання близькій людині, а через важкі порушення зору їхати із супроводжувачем;

під час перевірки на блокпосту пред'явити квиток і одразу вказати на запис про виключення з обліку.

Відсутність "Резерв+" на телефоні не є підставою для затримання. Однак за пунктом 54 Порядку № 560 у разі виявлення порушень обліку чи розбіжностей із базою поліцейський має право провести адміністративне затримання та доставити людину до ТЦК.

"Якщо Вам не дозволяють продовжити поїздку, вимагайте назвати конкретну підставу, повідомити, чи Вас затримано, оформити протокол затримання та забезпечити повідомлення близьких і доступ до захисника. Повідомте про порушення зору та покажіть медичний висновок. У поясненнях зафіксуйте, що Ви пред'явили документ про виключення і прямуєте на призначене обстеження", — радить адвокат.

Новини.LIVE пояснювали, що втрачені військові квитки, посвідчення учасника бойових дій та інші армійські довідки підлягають відновленню, проте звертатися до ТЦК доводиться далеко не завжди. Все залежить від типу документа та того, який саме орган його видавав.

Тим часом якщо в застосунку "Резерв+" зникає військово-реєстраційний документ, це зазвичай свідчить про відсутність даних у системі "Оберіг" або збої під час їх опрацювання. Юрист дав пораду, як перестрахуватися з застосунком, що не мати проблем при перевірці документів.