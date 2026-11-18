Украинский военнослужащий в спальном мешке. Фото иллюстративное: rozetka.com

Для отдыха в полевых условиях у украинских военнослужащих есть спальные мешки. Такое снаряжение защищает от холода, но требует особого ухода. Если спальник использовать не по назначению или стирать неправильно, он может утратить теплоизоляционные свойства.

Об этом 12 ноября сообщил Полтавский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Компоненты снаряжения для отдыха

В комплект входит утепленный спальник с капюшоном, водоотталкивающий чехол, компрессионный мешок. Дополнительным компонентом может быть съемный гигиенический вкладыш. Без этого вкладыша комплект весит не более 3,8 килограмма. Спальник можно использовать при температуре до -20 °С, но для защиты от сильных холодов нужно еще носить термобелье и дополнительные утепляющие слои одежды.

Как сохранить тепло во время отдыха:

выбирать сухое место и использовать каремат (специальный легкий коврик, который подкладывают под спальный мешок — Ред.);

ложиться в спальный мешок в сухой одежде — если жарко, можно снять лишний слой одежды или расстегнуть молнию;

подтягивать капюшон вокруг лица, но оставлять его открытым для дыхания, чтобы внутри не скапливалась влага;

использовать внешний чехол, чтобы защититься от осадков и грязи;

после отдыха распаковывать и проветривать спальник (желательно делать это ежедневно).

Уход за спальником

Небольшие загрязнения можно удалить влажной тканью с мылом. Гигиенический вкладыш нужно стирать отдельно. При стирке спальника в стиральной машине температура воды должна быть не выше +30 °С. После стирки спальник нужно прополоскать в чистой прохладной воде и просушить при температуре не выше +50 °С.

Нельзя:

использовать отбеливатели и химчистку;

сушить спальник возле открытого огня или сильных источников тепла;

курить внутри спальника.

Перед длительным хранением спальник необходимо очистить и полностью высушить. Снаряжение должно находиться в сухом месте, где нет обогревателей, солнечных лучей и химических веществ. Хранить спальник желательно в расправленном состоянии или в просторном мешке. Компрессионный чехол предназначен для транспортировки.

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