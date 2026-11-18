Український військовослужбовець у спальнику. Фото ілюстративне: rozetka.com

Для відпочинку в польових умовах в українських військовослужбовців є спальні мішки. Таке спорядження захищає від холоду, але потребує особливого догляду. Якщо спальник використовувати не за призначенням або неправильно прати, він може втратити теплоізоляційну властивість.

Про це 12 листопада повідомив Полтавський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Складові спорядження для відпочинку

У комплекті є утеплений спальник із капюшоном, водовідштовхувальний чохол, компресійний мішок. Додатковим компонентом може бути знімний гігієнічний вкладиш. Без цього вкладиша комплект важить щонайбільше 3,8 кілограма. Спальник можна використовувати за температури до -20 °С, але для захисту від сильних холодів треба ще носити термобілізну та додаткові утеплювальні шари одягу.

Як зберегти тепло під час відпочинку:

обирати сухе місце і використовувати каремат (спеціальний легкий килимок, який підкладають під спальний мішок — Ред.);

лягати у спальник у сухому одязі – якщо спекотно, можна зняти зайвий шар одягу або розстебнути блискавку;

підтягувати капюшон навколо обличчя, але залишати його відкритим для дихання, щоб усередині не накопичувалася волога;

використовувати зовнішній чохол, щоб захиститися від опадів і бруду;

після відпочинку розкривати та провітрювати спальник (бажано робити це щодня).

Догляд за спальником

Невеликі забруднення можна видалити вологою тканиною з милом. Гігієнічний вкладиш треба прати окремо. Під час прання спальника у пральній машині температура води має бути не вище +30 °С. Після прання спальник треба прополоскати в чистій прохолодній воді та просушити за температури не вище +50 °С.

Не можна:

використовувати відбілювачі та хімчистку;

сушити спальник біля відкритого вогню чи сильних джерел тепла;

палити всередині спальника.

Перед тривалим зберіганням спальник треба очистити та повністю висушити. Спорядження має перебувати в сухому місці, де немає обігрівачів, сонячних променів і хімічних речовин. Тримати спальник бажано в розправленому стані або просторому мішку. Компресійний чохол призначений для транспортування.

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