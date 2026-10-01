Бронирование работников: кого предприятие не сможет защитить

Водитель бронетранспортера. Фото: Генштаб ВСУ

Даже предприятия, имеющие критически важное значение, сталкиваются с ограничениями при бронировании персонала. От мобилизации можно защитить далеко не каждого работника, а лишь официально трудоустроенных военнообязанных, не имеющих дефицитных специальностей. В то же время отсрочка из-за работы на частном предприятии не бессрочна, поскольку утвержденная Минэкономики бронь для работников действует не более шести месяцев.

Кого из работников не могут взять на бронь, объясняет Новини.LIVE.

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Кого закон позволяет подавать на бронь

Компании, получившие официальное право защищать свой персонал от мобилизации, могут применять этот механизм только к четко определённым категориям работников.

Главным условием является наличие классического трудового договора или контракта. Физические лица-предприниматели, предоставляющие услуги компании по гражданско-правовым договорам, а также ИТ-специалисты, работающие в качестве гиг-специалистов на основе гиг-контрактов, под процедуру бронирования не подпадают.

Кроме того, специалист обязательно должен быть военнообязанным и состоять на соответствующем учете. Соответственно, предприятие не может включить в списки женщин, не состоящих на воинском учете, или мужчин, полностью снятых с него. Хотя действующее законодательство прямо не требует от кандидата на бронь обязательного опыта военной службы, на практике фиксировались случаи отказов именно из-за отсутствия постановки на учет.

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Запрет на двойную отсрочку

Даже если работник идеально соответствует всем базовым критериям официального трудоустройства, существуют обстоятельства, делающие его зачисление в резерв невозможным. Государство строго запрещает оформлять зачисление в резерв тем гражданам, которые уже пользуются отсрочкой от мобилизации по другим причинам.

Например, если сотрудник имеет отсрочку, поскольку является студентом дневной формы обучения, самостоятельно воспитывает ребенка до 18 лет или содержит детей-сирот, компания не сможет его забронировать, пока действуют эти жизненные обстоятельства.

Такое ограничение введено для того, чтобы избежать ситуаций с предоставлением человеку «двойной отсрочки». Это правило четко закреплено в официальном письме Министерства экономики от 8 марта 2022 года № 2714-20/9420-03.

Дефицитные специальности подлежат призыву

Еще одним препятствием для получения рабочей отсрочки является наличие у работника дефицитной военно-учетной специальности. Проверить этот шифр работодатель может непосредственно в военном билете своего подчиненного.

Запрет на отсрочку для таких кадров прописан в письме Министерства обороны от 11 марта 2022 года № 220/1469.

В частности, иммунитет от призыва не предоставляется:

операторам боевых машин пехоты (код 121)

операторам боевых машин десанта (122);

танкистам, специализирующимся на средних танках (113) и танках с ракетно-пушечным вооружением (117);

специалистам по 152-мм пушкам (133);

самоходных орудий калибра 152 мм (134);

самоходных орудий калибром от 76 до 130 мм (136) и противотанковых орудий (137);

снайперы (110);

экспертов по радиотехническим средствам управления оперативно-тактическими ракетами (065) и зенитными ракетами малой дальности (071).

Документальное оформление и сроки действия

Чтобы запустить процесс бронирования, руководству необходимо подготовить специальный пакет документов. К сопроводительному письму, помимо стандартных документов о деятельности и статусе самой организации, в обязательном порядке прилагается копия приказа о приеме конкретного сотрудника на работу или копия его трудового договора.

Еще одним необходимым документом является копия протокола собрания компании, на котором был избран руководитель, в настоящее время подающий эти предложения. После прохождения всех проверок Министерство экономики Украины принимает решение и устанавливает точный срок действия отсрочки, но он ни при каких обстоятельствах не может превышать 6 месяцев.

Также Новини.LIVE сообщали, что использование приложения "Резерв+" кадровиками для проверки подчиненных не приводит к их автоматической постановке на воинский учет. После авторизации система лишь покажет статус «не на учете».

Военнообязанные обязаны прибывать в военкомат строго в дату и время, указанные в повестке. За игнорирование повестки предусмотрен штраф, однако закон позволяет избежать ответственности, если неявка обусловлена уважительными причинами и подтверждена документально.