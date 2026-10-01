Бронювання працівників: кого підприємство не зможе захистити

Водій бронетранспортера. Фото: Генштаб ЗСУ

Навіть критично важливі підприємства стикаються з обмеженнями під час бронювання персоналу. Захистити від мобілізації можна далеко не кожного працівника, а лише офіційно працевлаштованих військовозобов'язаних, які не мають дефіцитних спеціальностей. Водночас відстрочка через роботу на осоливому підприємстві не вічна, бо затверджена Мінекономіки бронь для працівників діє не більше шести місяців.

Кому не можуть дати бронювання на роботі з працівників пояснює Новини.LIVE.

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Кого закон дозволяє подавати на бронювання

Компанії, які отримали офіційне право захищати свій персонал від мобілізації, можуть застосувати цей механізм лише до чітко визначених категорій працівників.

Головною умовою є наявність класичного трудового договору або контракту. Фізичні особи-підприємці, які надають послуги компанії за цивільно-правовими угодами, а також айтівці, що працюють як гіг-спеціалісти на базі гіг-контрактів, під процедуру бронювання не підпадають.

Крім того, фахівець обов'язково має бути військовозобов'язаним і перебувати на відповідному обліку. Відповідно, підприємство не може подати в списки жінок, які не стоять на військовому обліку, або чоловіків, яких з нього повністю зняли. Хоча чинне законодавство прямо не вимагає від кандидата на бронь обов'язкового досвіду військової служби, на практиці фіксувалися випадки відмов саме через відсутність постановки на обліку.

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Заборона на подвійну відстрочку

Навіть якщо працівник ідеально відповідає всім базовим критеріям офіційного працевлаштування, існують обставини, що роблять його бронювання неможливим. Держава суворо забороняє оформлювати бронь тим громадянам, які вже користуються відстрочкою від мобілізації з інших причин.

Наприклад, якщо співробітник має відстрочку, бо є студентом денної форми навчання, самостійно виховує дитину до 18 років або утримує дітей-сиріт, компанія не зможе його забронювати, доки діють ці життєві обставини.

Таке обмеження запроваджене для того, щоб уникнути ситуацій з наданням людині "подвійної відстрочки". Це правило чітко закріплене в офіційному листі Міністерства економіки від 08 березня 2022 року № 2714-20/9420-03.

Дефіцитні спеціальності підлягають призову

Ще однією перешкодою для отримання робочої броні є наявність у працівника дефіцитної військово-облікової спеціальності. Перевірити цей шифр роботодавець може безпосередньо у військовому квитку свого підлеглого.

Заборона на відстрочку для таких кадрів прописана в листі Міністерства оборони від 11 березня 2022 року № 220/1469.

Зокрема, імунітет від призову не дадуть:

операторам бойових машин піхоти (код 121)

операторам бойових машин десанту (122);

танкістів, які спеціалізуються на середніх танках (113) та танках із ракетно-гарматним озброєнням (117);

фахівців з гармат 152-мм (133);

самохідних гармат 152-мм (134);

самохідних гармат від 76-мм до 130-мм (136) та протитанкових гармат (137);

снайпери (110);

експерти з радіотехнічних засобів управління оперативно-тактичними ракетами (065) і зенітними ракетами малої дії (071).

Документальне оформлення та терміни дії

Щоб запустити процес бронювання, керівництву необхідно підготувати специфічний пакет паперів. До супровідного листа, окрім стандартних документів про діяльність та статус самої організації, в обов'язковому порядку додається копія наказу про прийняття конкретного працівника на роботу або ж копія його трудового договору.

Ще одним необхідним документом є копія протоколу зборів компанії, на яких було обрано керівника, що зараз подає ці пропозиції. Після проходження всіх перевірок Міністерство економіки України ухвалює рішення та встановлює точний термін дії відстрочки, але він за жодних обставин не може перевищувати 6 місяців.

Також Новини.LIVE повідомляли, що використання застосунку "Резерв+" кадровиками для перевірки підлеглих не призводить до їхньої автоматичної постановки на військовий облік. Після авторизації система лише покаже статус "не на обліку".

Військовозобов'язані зобов'язані прибувати до військкомату чітко у дату та час, зазначені в повістці. За ігнорування виклику передбачено штраф, проте закон дозволяє уникнути відповідальності, якщо неявка зумовлена поважними причинами та підтверджене документально.