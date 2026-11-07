Отметка ВОС 999 и воинский учет на предприятии. Фото: коллаж Новини.LIVE

Военно-учетная специальность 999 позволяет предприятиям нанимать и резервировать работников в соответствии с общими правилами. Работодателям не нужно подавать документы в Пенсионный фонд или направлять подчиненных в ТЦК для уточнения их статуса при ведении военного учета на предприятии.

Разъяснения по учету таких работников дала эксперт по трудовому праву и кадровому учету Татьяна Шолкова, передает Новини.LIVE.

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Бронирование и статус «солдата резерва»

Обновление данных в приложении "Резерв+" часто вызывает беспокойство в отделах кадров. Наряду с военно-учетной специальностью 999 электронная система может выдавать сообщение "Требует прохождения базовой общевойсковой подготовки. Солдат резерва".

Такая формулировка отпугивает работодателей, поскольку действующее законодательство запрещает оформлять трудоустройство реальных резервистов. Однако эксперт Татьяна Шолкова объясняет, что наличие этой фразы не означает зачисления гражданина в оперативный резерв. Настоящие резервисты имеют в документах четкую отметку «Входит в состав оперативного резерва», которую приложение отныне выделяет в отдельную категорию.

Таким образом, запись о ВОС 999 не препятствует получению отсрочки, а предприятия могут включать таких сотрудников в свои квоты на общих основаниях.

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Правила трудоустройства и кому присваивают код

Бизнес имеет полное право принимать на работу лиц с указанным кодом без каких-либо дополнительных ограничений. Если система внезапно показала цифру 999 вместо прежней специальности, руководству не нужно отправлять сотрудника в территориальный центр комплектования для исправления или уточнения информации.

В таких случаях кадровикам следует опираться исключительно на актуальные данные из военного документа и паспорта.

При этом следует учитывать, что специальность 999 присваивается только старшинскому, сержантскому и рядовому составу. Офицеры или призывники физически не могут иметь такой код.

Новини.LIVE ранее сообщали, что физические лица-предприниматели могут не опасаться крупных штрафов до 59,5 тысячи гривен, если нанимают работника без военного билета. По закону проверять военные документы обязаны только юридические лица, то есть компании и фирмы, а на индивидуальных предпринимателей это требование не распространяется. Впрочем, юристы советуют предпринимателям все равно письменно предупреждать работников о том, что их могут мобилизовать в любой момент.

Если же звание человека в старом бумажном военном билете отличается от того, что отображается в "Резерв+", бумажный документ теряет силу и считается недействительным. Для работодателей главным ориентиром теперь является исключительно электронная база.