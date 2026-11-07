Помітка ВОС 999 та військовий облік на підприємстві. Фото: колаж Новини.LIVE

Військово-облікова спеціальність 999 дозволяє підприємствам наймати та бронювати працівників за загальними правилами. Роботодавцям не потрібно подавати документи до Пенсійного фонду чи відправляти підлеглих до ТЦК для уточнення їхнього статусу під час ведення військового обліку на підприємстві.

Роз'яснення щодо обліку таких працівників надала експерт з трудового права та кадрового обліку Тетяна Шолкова, передає Новини.LIVE.

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Бронювання та статус "солдата резерву"

Оновлення даних у застосунку "Резерв+" часто викликає занепокоєння у відділах кадрів. Разом із військово-обліковою спеціальністю 999 електронна система може видавати повідомлення "Потребує проходження базової загальновійськової підготовки. Солдат резерву".

Таке формулювання відлякує роботодавців, оскільки чинне законодавство забороняє оформлювати бронювання на реальних резервістів. Однак експертка Тетяна Шолкова пояснює, що наявність цієї фрази не зараховує громадянина до оперативного резерву. Справжні резервісти мають у документах чітку відмітку "Входить до складу оперативного резерву", яку застосунок відтепер виділяє в окрему категорію.

Таким чином, запис про ВОС 999 не стає на заваді отриманню відстрочки, а підприємства можуть додавати таких співробітників до своїх квот на загальних підставах.

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Бізнес має повне право приймати на роботу осіб із зазначеним кодом без жодних додаткових обмежень. Якщо система раптово показала цифру 999 замість попередньої спеціальності, керівництву не треба відправляти співробітника до територіального центру комплектування задля виправлення чи уточнення інформації.

У таких випадках кадровикам слід спиратися виключно на актуальні дані з військового документа та паспорта.

При цьому варто враховувати, що спеціальність 999 надається лише старшинському, сержантському та рядовому складу. Офіцери або призовники фізично не можуть мати такого коду.

Новини.LIVE інформували раніше, що фізичні особи-підприємці можуть не боятися великих штрафів до 59,5 тисячі гривень, якщо наймають працівника без військового квитка. За законом перевіряти військові документи зобов'язані лише юридичні особи, тобто компанії та фірми, а на ФОПів ця вимога не поширюється. Утім, юристи радять підприємцям усе одно письмово попереджати робітників, що їх можуть мобілізувати в будь-який момент.

Якщо ж звання людини в старому паперовому військовому квитку відрізняється від того, що висвічується в "Резерв+", паперовий документ втрачає силу й вважається недійсним. Для роботодавців головним орієнтиром тепер є виключно електронна база.