Снятие с воинского учета по возрасту: как выиграть дело в ТЦК

Военный учет для мужчин старше 50 лет. Фото: УНИАН, открытые источники, коллаж Новини.LIVE

Мужчины в возрасте старше 52 лет массово подают иски в территориальные центры комплектования, требуя снятия с воинского учета на основании норм, действовавших до апреля 2014 года. Однако, несмотря на позицию Верховного Суда в пользу ТЦК, суды низших инстанций часто встают на сторону граждан, которые доказывают автоматическую утрату статуса военнообязанного после достижения сорокалетнего возраста.

Новини.LIVE рассказывают, каковы сейчас шансы сняться с учета по возрасту в соответствии со старым предельным возрастом, по объяснению юриста Веры Тарасенко.

Как происходит снятие с воинского учета по возрасту в 2026 году для тех, кто достиг 40-летнего возраста еще в 2014 году

В Украине в период военного положения можно мобилизовать мужчин в возрасте 26–60 лет, если они считаются годными к военной службе и не имеют оформленного бронирования от мобилизации или отсрочки.

Но украинские суды переполнены исками от мужчин, которым сейчас исполнилось более 52 лет, против территориальных центров комплектования. Причиной массовых обращений стала правовая лазейка в законодательстве, действовавшем до весны 2014 года.

В частности, до 1 апреля 2014 года возрастной порог пребывания в запасе для рядового состава составлял ровно 40 лет. Для сержантов, старшин и других категорий лимит был выше. Соответственно, мужчины, которые пересекли сорокалетний рубеж до указанной даты, считают свое пребывание на нынешнем учете незаконным и задают логичный вопрос: "Если я достиг этого возраста ещё много лет назад, почему сейчас меня снова считают военнообязанным?".

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Юрист Вера Тарасенко отметила, что в нынешних условиях войны представители ТЦК и СП в судах выстраивают жесткую линию защиты. Военкоматы настаивают на том, что военнообязанные не были сняты с учета по всем правилам, поскольку в их военных билетах отсутствует соответствующая отметка.

По мнению центров комплектования, действие новых законов продлевает статус этих граждан, поэтому никаких оснований для их исключения пока не существует. Истцы же строят свою аргументацию на принципе автоматического действия старого закона. Они доказывают, что достижение предельного возраста автоматически прекращало статус военнообязанного без необходимости лично обращаться в военкомат за печатью или ждать отдельного решения комиссариата. Но все же иногда суды удовлетворяют иски как тех мужчин, у которых есть соответствующая отметка в билете, так и тех, у кого она отсутствует.

Вера Тарасенко отмечает, что в отличие от споров о снятии с учета по состоянию здоровья, где наличие заключения ВЛК о негодности дает высокие шансы на победу, возрастные иски лишены такого убедительного медицинского подтверждения.

Судьям приходится самостоятельно трактовать историю изменений в законодательстве и применение норм права во времени. Верховный Суд уже сформировал практику в пользу ТЦК, отказывая в исключении по возрасту. Несмотря на это, суды низших инстанций часто игнорируют эту позицию и продолжают выносить решения в пользу граждан.

Есть ли шанс у мужчин старше 50 лет сняться с учета по старому закону о предельном возрасте

Шанс на победу есть далеко не у всех пятидесятилетних. Чтобы претендовать на положительное судебное решение, истец должен соответствовать строгому перечню критериев.

Мужчине должно было исполниться 40 лет до 1 апреля 2014 года.

Мужчина должен был состоять на учете исключительно в качестве рядового запаса.

Никогда не проходить реальную военную службу.

Не заканчивать военную кафедру.

Не иметь никакой военно-учетной специальности.

Вместе с тем Вера Тарасенко отмечает, что и эти пять критериев не дают 100% гарантий. Даже идеальное совпадение всех этих факторов не дает адвокатам права гарантировать клиенту победу в суде из-за непредсказуемости решений.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы, потерявшие своих родных на войне, иногда сталкиваются с незаконными отказами в присвоении официального статуса семьи погибшего участника боевых действий. Правозащитники отмечают, что далеко не все подобные бюрократические замечания имеют под собой реальные законные основания, поэтому такие отказы следует обжаловать.

Кроме того, даже после официального и окончательного исключения из призывной комиссии по состоянию здоровья или в связи с достижением предельного возраста граждане могут и в дальнейшем получать повестки. Юристы успокаивают: такой вызов в ТЦК и СП носит исключительно формальный характер для сверки баз данных и ни в коем случае не означает восстановления призывного статуса.