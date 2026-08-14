Виключення з військового обліку за віком: як виграти суд у ТЦК

Військовий облік для чоловіків старше 50 років. Фото: УНІАН, відкриті джерела, колаж Новини.LIVE

Чоловіки віком понад 52 роки масово позиваються до територіальних центрів комплектування, вимагаючи виключення з військового обліку на підставі норм, що діяли до квітня 2014 року. Але, попри позицію Верховного Суду діяти на користь ТЦК, суди нижчих інстанцій часто стають на бік громадян, які доводять автоматичну втрату статусу військовозобов'язаного після досягнення сорокарічного віку.

Новини.LIVE інформує, які нині є шанси знятися з обліку за віком за старим граничним віком за поясненням юристки Віри Тарасенко.

Як працює зняття з військового обліку за віком у 2026 році для тих, хто досяг 40-річного віку ще в 2014 році

В Україні в період воєнного стану мобілізувати можна чоловіків віком 26-60 років, якщо вони вважаються придатними до військової служби та не мають оформленого бронювання від мобілізації чи відстрочки.

Але українські суди переповнені позовами від чоловіків, яким зараз виповнилося понад 52 роки проти територіальних центрів комплектування. Причиною масових звернень стала правова проґалина навколо законодавства, що діяло до весни 2014 року.

Зокрема до 1 квітня 2014 року віковий поріг перебування в запасі для рядового складу становив рівно 40 років. Для сержантів, старшин та інших категорій ліміт був вищим. Відповідно, чоловіки, які перетнули сорокарічний рубіж до зазначеної дати, вважають своє перебування на нинішньому обліку незаконним і ставлять логічне запитання: "Якщо я досяг цього віку ще багато років тому, чому зараз мене знову вважають військовозобов’язаним?".

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Юристка Віра Тарасенко зауважила, що в нинішніх умовах війни представники ТЦК та СП у судах вибудовують жорстку лінію захисту. Військкоми наполягають, що військовозобов'язані не були зняті з обліку за всіма правилами, оскільки у їхніх військових квитках немає відповідної відмітки.

На думку центрів комплектування, дія нових законів продовжує статус цих громадян, тому жодних підстав для їхнього виключення наразі не існує. Позивачі ж будують аргументацію на принципі автоматичної дії старого закону. Вони доводять, що досягнення граничного віку автоматично припиняло статус військовозобов'язаного без необхідності особисто йти до військкомату за печаткою чи чекати окремого рішення комісаріату. Але все ж інколи суди задовольняють позови як тих чоловіків, які мають відповідну відмітку у квитку, так і тих, у кого вона відсутня.

Віра Тарасенко зазначає, що на відміну від спорів про зняття з обліку за станом здоров'я, де наявність висновку ВЛК про непридатність дає високі шанси на перемогу, вікові позови позбавлені такого переконливого медичного підтвердження.

Суддям доводиться самостійно трактувати історію змін у законодавстві та застосування норм права в часі. Верховний Суд уже сформував практику на користь ТЦК, відмовляючи у виключенні за віком. Попри це, суди нижчих інстанцій часто ігнорують цю позицію і продовжують ухвалювати рішення на користь громадян.

Чи є шанс у чоловіків старше 50 років знятися з обліку за старим законом про граничний вік

Шанс на виграш мають далеко не всі п'ятдесятирічні. Аби претендувати на позитивне судове рішення, позивач має відповідати суворому переліку критеріїв.

Чоловіку мало виповнитись 40 років до 1 квітня 2014 року.

Чоловік мусив перебувати на обліку виключно як рядовий запасу.

Ніколи не проходити реальної військової служби.

Не закінчувати військову кафедру.

Не мати жодної військово-облікової спеціальності.

Разом з тим Віра Тарасенко зазначає, що й ці п'ять критеріїв не дають 100% гарантій. Навіть ідеальний збіг усіх цих факторів не дає адвокатам права гарантувати клієнту перемогу в суді через непередбачуваність рішень.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що українці, які втратили своїх рідних на війні, іноді стикаються з незаконними відмовами у наданні офіційного статусу родини померлого учасника бойових дій. Правозахисники наголошують, що далеко не всі подібні бюрократичні зауваження мають під собою реальні законні підстави, тому такі відмови варто оскаржувати.

Також навіть після офіційного та остаточного виключення з нього через стан здоров'я чи досягнення граничного віку громадяни можуть і надалі отримувати повістки. Юристи заспокоюють: такий виклик до ТЦК та СП носить виключно формальний характер для звірки баз даних і в жодному разі не означає поновлення призовного статусу.