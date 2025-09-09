Видео
Главная Мобилизация Сопредседатель фракции УДАР вступил в ряды ВСУ

Сопредседатель фракции УДАР вступил в ряды ВСУ

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 23:14
Дмитрий Белоцерковец вступил в ряды ВСУ
Дмитрий Белоцерковец. Фото: Facebook Дмитрия Белоцерковца

Сопредседатель фракции УДАР в Киевсовете Дмитрий Белоцерковец принял решение мобилизоваться в ряды Вооруженных Сил Украины. Сейчас официальное сообщение еще не готово.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на собственные источники.

Читайте также:

Дмитрий Белоцерковец мобилизовался в ВСУ

Во время заседания фракции депутат объявил, что слагает свои полномочия, готовясь к службе в армии.

По словам источников, официальное сообщение о его отставке и мобилизации ожидается на одной из ближайших сессий Киевсовета.

Ранее украинский певец Melovin заявил, что мобилизовался в Вооруженные силы Украины. Артист рассказал, где будет проходить военную службу.

Кроме того, украинский актер Юрий Фелипенко, который сыграл в сериале "Обещание Богу", мобилизовался. Он уже отправился на фронт, чтобы защищать Украину.

ВСУ мобилизация народные депутаты война в Украине війна
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
