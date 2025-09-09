Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Співголова фракції УДАР вступив до лав ЗСУ

Співголова фракції УДАР вступив до лав ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 23:14
Дмитро Білоцерківець вступив до лав ЗСУ
Дмитро Білоцерківець. Фото: Facebook Дмитра Білоцерківця

Співголова фракції УДАР у Київраді Дмитро Білоцерківець прийняв рішення мобілізуватися до лав Збройних Сил України. Наразі офіційне повідомлення ще не готово.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на власні джерела.

Реклама
Читайте також:

Дмитро Білоцерківець мобілізувався в ЗСУ

Під час засідання фракції депутат оголосив, що складає свої повноваження, готуючись до служби в армії.

За словами джерел, офіційне повідомлення про його відставку та мобілізацію очікується на одній із найближчих сесій Київради.

Раніше український співак Melovin заявив, що мобілізувався до Збройних сил України. Артист розповів, де буде проходити військову службу.

Крім того, український актор Юрій Феліпенко, який зіграв у серіалі "Обіцянка Богу", мобілізувався. Він вже вирушив на фронт, щоб захищати Україну.

ЗСУ мобілізація народні депутати війна в Україні війна
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації