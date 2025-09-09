Дмитро Білоцерківець вступив до лав ЗСУ

Дмитро Білоцерківець. Фото: Facebook Дмитра Білоцерківця

Співголова фракції УДАР у Київраді Дмитро Білоцерківець прийняв рішення мобілізуватися до лав Збройних Сил України. Наразі офіційне повідомлення ще не готово.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на власні джерела.

Реклама

Читайте також:

Дмитро Білоцерківець мобілізувався в ЗСУ

Під час засідання фракції депутат оголосив, що складає свої повноваження, готуючись до служби в армії.

За словами джерел, офіційне повідомлення про його відставку та мобілізацію очікується на одній із найближчих сесій Київради.

Раніше український співак Melovin заявив, що мобілізувався до Збройних сил України. Артист розповів, де буде проходити військову службу.

Крім того, український актор Юрій Феліпенко, який зіграв у серіалі "Обіцянка Богу", мобілізувався. Він вже вирушив на фронт, щоб захищати Україну.