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Главная Мобилизация Справка о болезни: штатные ВВК не ограничены по времени, реальные сроки

Справка о болезни: штатные ВВК не ограничены по времени, реальные сроки

Ua ru
Дата публикации 24 июня 2026 18:21
Справка о болезни: штатные ВВК не ограничены по времени, реальные сроки
Ввод данных о результатах ВВК в систему. Фото: Advokat Post

Справки о болезни являются тем самым документом, на основании которого граждан снимают с воинского учета. Эти документы должны быть утверждены в штатных ВВК. Юристы объяснили, как долго можно ждать решения этих структур в период действия военного положения.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Годность к службе в ВСУ и справка о болезни

Годность военнообязанных граждан к военной службе определяется в ходе военно-врачебной комиссии. В зависимости от состояния здоровья военнообязанный может быть признан как годным, так и негодным к службе в ВСУ.

Если у гражданина есть серьезные проблемы со здоровьем, он может быть признан непригодным к военной службе. После этого его должны списать с воинского учета.

Для того чтобы оформить непригодность и исключение из учета, важно получить один ключевой документ. Этим документом является справка о болезни.

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Сроки есть, но во время войны они не действуют

К юристам обратился гражданин, который несколько месяцев назад подал документы на утверждение в штатную военно-врачебную комиссию, но до сих пор не получил их. Мужчина поинтересовался, как долго штатная ВВК может рассматривать справку о болезни.

Юристы, комментируя эту ситуацию, отметили, что никаких временных рамок в этом вопросе не существует. Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул: "К сожалению, установленных сроков рассмотрения именно для штатной ВВК Положение о ВВК не содержит".

Другой юрист, Владислав Дерий, пояснил: "В период действия военного положения срок рассмотрения ВВК свидетельств о болезни (справок ВВК) составляет не более пяти календарных дней после завершения медицинского осмотра. Но, к сожалению, в сегодняшних реалиях граждане ждут утверждения справки о болезни от 6 до 12 месяцев».

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, какие два пути решения проблемы существуют, когда РВВК не утвердила свидетельство о болезни.

Региональная военно-медицинская комиссия, помимо прочего, утверждает справки о болезни. Эти документы необходимы для того, чтобы исключить негодных к службе в ВСУ граждан из воинского учета. Юристы объяснили алгоритм действий в случае, когда РВВК не утверждает справку о болезни.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что для утверждения справки о болезни проходить новую ВВК не нужно.

После заключения первичной ВВК о негодности к военной службе военнообязанный должен дождаться утверждения справки о болезни. Иногда этот процесс может затянуться на несколько месяцев. Но даже если с момента предыдущей ВВК прошло более года, гражданину не нужно заново проходить военно-врачебную комиссию до официального отказа в непригодности или направления на новую ВВК.

военное положение ВВК военнообязанные
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
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