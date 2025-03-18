Когда исключают с воинского учета - причины

Гражданин на воинском учете. Фото: zn.ua

Гражданин, который был исключен из воинского учета, не может быть восстановлен на учете. В частности, и потому, что одним из оснований для исключения из учета является смерть или исчезновение гражданина.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Сергей Богун.

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Снят и исключен с воинского учета

В украинском законодательстве есть два разных статуса для тех граждан, которые являются непригодными к военной службе.

Это "снят" и "исключен" с воинского учета.

Снятого с воинского учета гражданина можно вернуть на учет, исключенный с учета законным путем не может быть возвращен на воинский учет.

Кого и когда граждан исключают с воинского учета

Юрист Сергей Богун отметил, что существует четыре причины исключения гражданина с воинского учета.

Это происходит, когда гражданин:

умер, пропал без вести или был признан умершим;

прекратил гражданство Украины;

признан непригодным к военной службе по состоянию здоровья;

достиг предельного возраста пребывания в запасе.

Напомним, мы ранее писали о том, кто должен стать на воинский учет в апреле 2025 года.

Добавим, мы сообщали о том, кто из украинцев будет становиться на воинский учет автоматически.