Когда исключают с воинского учета - причины

Исключение с воинского учета — все основания
Гражданин, который был исключен из воинского учета, не может быть восстановлен на учете. В частности, и потому, что одним из оснований для исключения из учета является смерть или исчезновение гражданина.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Сергей Богун.
Снят и исключен с воинского учета
В украинском законодательстве есть два разных статуса для тех граждан, которые являются непригодными к военной службе.
Это "снят" и "исключен" с воинского учета.
Снятого с воинского учета гражданина можно вернуть на учет, исключенный с учета законным путем не может быть возвращен на воинский учет.
Кого и когда граждан исключают с воинского учета
Юрист Сергей Богун отметил, что существует четыре причины исключения гражданина с воинского учета.
Это происходит, когда гражданин:
- умер, пропал без вести или был признан умершим;
- прекратил гражданство Украины;
- признан непригодным к военной службе по состоянию здоровья;
- достиг предельного возраста пребывания в запасе.
Напомним, мы ранее писали о том, кто должен стать на воинский учет в апреле 2025 года.
Добавим, мы сообщали о том, кто из украинцев будет становиться на воинский учет автоматически.
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