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Главная Мобилизация Справка об инвалидности: сколько действует старая книжечка

Справка об инвалидности: сколько действует старая книжечка

Ua ru
30 сентября 2026 20:00
Старое удостоверение инвалидности: до какого срока действует документ
Удостоверение инвалида и приложение "Дія". Фото: коллаж Новини.LIVE

Украинцы с инвалидностью, полученной еще в детстве, могут беспрепятственно предъявлять старые удостоверения в виде книжечки, пока ожидают изготовления новых. По данным ПФУ, документ остается действительным даже после прохождения оценки функциональных способностей и подачи заявления на замену, а также во время мобилизации.

Об этом сообщили в "Судебно-юридической газете", передает Новини.LIVE.

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Действительность бумажных удостоверений

Гражданам, имеющим инвалидность с детства, разрешено и в дальнейшем пользоваться бумажными удостоверениями в виде книжечки. Этот документ будет оставаться полностью действительным вплоть до момента его официальной замены. Как отмечают в Пенсионном фонде Украины, старый образец действует ровно до той даты, которая указана непосредственно в нем. Соответственно, украинцы могут не беспокоиться о внезапной потере льгот в течение переходного периода.

Переходный период и оценка

Ситуация, когда человек уже прошел процедуру оценки повседневного функционирования и успешно подтвердил свою инвалидность, не отменяет действия предыдущего документа.

Если человек уже обратился в соответствующие органы и подал заявление на оформление нового удостоверения, он имеет полное право предъявлять старую книжечку во всех учреждениях, пока физически не получит на руки новый бланк.

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Также Новини.LIVE сообщали, что I группа инвалидности гарантирует полное освобождение от службы в армии, однако для оформления статуса теперь необходимо получать электронное направление и проходить комиссию в соответствии с обновленными правилами правительства и Минздрава. Поскольку такие лица нуждаются в постоянном уходе, люди, которые за ними ухаживают, имеют право на официальную отсрочку от мобилизации.

Граждане с II группой инвалидности сохраняют право на отсрочку, а также расширенный пакет государственной поддержки. Им гарантированы льготы на оплату жилья, медикаменты и проезд в транспорте, а также особые условия и гарантии при трудоустройстве.

Со следующего года в Украине повысят социальные выплаты для детей с инвалидностью и лиц с инвалидностью с детства. Увеличатся как основные суммы, так и надбавки на уход. Впрочем, в начислениях произойдут изменения, поскольку вместо устаревшего прожиточного минимума начнут применять новую базовую величину.

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Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан

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